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  4. SON DAKİKA | Meral Akşener'den dikkat çeken 'NATO' yorumu: Ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir

SON DAKİKA | Meral Akşener'den dikkat çeken 'NATO' yorumu: Ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir

29.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda 3 ülkenin imzaladığı anlaşmayı eleştiren Akşener, "İktidarın, İsveç ve Finlandiya nezdinde, herhangi bir somut gelişme olmaksızın attığı bu imza, maalesef, ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir." dedi.

SON DAKİKA | Meral Akşener'den dikkat çeken 'NATO' yorumu: Ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO anlaşmasına da değinen Akşener dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

"BEKLENTİMİZİ KARŞILAMAKTAN UZAK"

Biliyorsunuz dün gece AK Parti iktidarının, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusuna yönelik çekincelerini geri çektiğini ve üyeliklerine destek vereceğini öğrendik. 25 Mayıs’ta, yani bundan bir ay önce ülkemizin bu konuda iki önceliği olduğunu söylemiştik. Bunlardan birincisi, Putin Rusya’sının, saldırgan dış politikasına karşı NATO ittifakını olabildiğince güçlendirmekti. İkinci önceliğimiz ise PKK’nın Avrupa topraklarından topyekün, bütün unsurlarıyla silinip atılmasıydı. Ne var ki dün gece varılan mutabakatın, maalesef, bu çok temel konulardaki beklentilerimizi karşılamaktan, oldukça uzak olduğu gözüküyor.

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"ÜLKEMİZİN ÇIKARLARIYLA BAĞDAŞMAYAN BİR TAVİZDİR"

PKK’nın, İsveç ve Finlandiya tarafından terör örgütü olarak tanınması yeni bir durum değil. Önemli olan, PKK’nın bu iki ülkedeki varlığına son verecek somut eylemlerin görülmesiydi. Dolayısıyla iktidarın, İsveç ve Finlandiya nezdinde herhangi bir somut gelişme olmaksızın attığı bu imza maalesef ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir. Çünkü mutabakat metnine göre verilen sözlerin tutulması için oluşturulacak üçlü mekanizma, İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduktan sonra devreye girecek. Yani bu mekanizmanın işlememesi durumunda Türkiye, elindeki NATO kartını kaybetmiş bir biçimde itirazlarını sürdürmek ve haklı davasını anlatacak muhatap aramak zorunda kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Meral Akşener

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