Son dakika: Meral Akşener'den, Muharrem İnce'nin adaylıktan geri çekilmesiyle ilgili ilk yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Star TV'de katıldığı bir programda, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini yorumladı.

Akşener şu ifadeleri kullandı:



"Sayın İnce'nin aday olduğu dönemde, zaman zaman eleştirilere maruz kaldığı zamanlarda aday olma hakkına saygı duyulması gerektiğini söyleyen bir kişiyim. İstifasına elbette saygı duyuyorum. Ama istifaya götüren belden aşağı konuların çok çirkin olduğunu ve Türkiye için bunların artık bitmesi gerektiğini düşünüyorum. İçim acıyarak izledim. Bundan sonra ne olacağını bekleyip göreceğiz.

"SEÇİMİ KAYBETTİKLERİNDE BAHANELERİ KALMASIN" SÖZLERİ

Bütün sonuçlarla ilgili siyasilerin görevi seçmenin gönlünü almaktır. Sandıktan çıkan sonucu beğenmeme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Milletin gönlüne girememişsek ortaya çıkacak sonuçtan sorumlu olan bizizdir. İnce'nin bir kırgınlığı var, en baştan beri söylüyorum. Benim yorumum bu.

İnce'nin kararını duyduktan sonra Kılıçdaroğlu'yla görüşmedik. Saat 22.00'de CHP'de bir toplantımız var. Seçim günüyle alakalı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada bulunduğu davete de çok olumlu baktığımı söylemek isterim.

İNCE'NİN OYLARI NEREYE GİDECEK?

Sayın İnce'nin çekilme konusunun ne kadarını kim duyacak bilmiyoruz. Hala oy verilme durumu var pusulada. Oraya basarsanız o sayılıyor. YSK temsilcisi arkadaşlarımızın yaptığı açıklama bu. Yani çekilmenin duyurulmaması durumunda ona verilen oylar geçerliymiş. Ben bilgiyi aktarıyorum. Nereye yarar bu? İnce'ye destek veren seçmenin tutumu o."