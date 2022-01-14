SON DAKİKA | Meral Akşener'den Semra Güzel açıklaması

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den HDP'li vekil Semra Güzel ile ilgili açıklama geldi. Gazetecilerin sorusuna yanıt veren Meral Akşener, Güzel'le ilgili fezlekenin TBMM'ye gelmesi durumunda evet oyu vereceklerini açıkladı.

MANSUR YAVAŞ'I ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası Akşener gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SEMRA GÜZEL AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde HDP'li vekil Semra Güzel'in, Adıyaman'da 2017 yılında öldürülen teröristle fotoğrafı ortaya çıkmış ve hakkında hazırlanan fezleke Meclis'e gönderilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Akşener "Semra Güzel isimli milletvekiliyle ilgili bir fezleke gelecek Meclis'e. Gelecek fezlekeye İYİ Partili arkadaşlarımız 'evet' oyu vereceklerdir. Partimizin tavrı terörle iltisak konusunda nettir" açıklamasını yaptı.

"EN HAFİF DEYİMİYLE AYIPTIR AYIP"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günkü grup toplantısında "Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onlarında kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar" açıklamasını yapmıştı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna Akşener, "En hafif deyimiyle 'ayıptır' ayıp. Bu bile fezleke konusudur" diye konuştu.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLACAK?

Öte yandan "Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?" sorusuna Akşener, "Bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak" yanıtını verdi.



