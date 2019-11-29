Son dakika... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO, BUDO ve Şehir Hatları sefer iptalleri RÜZGAR Genellikle güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Mansur Yavaş’tan Ankaralılara ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

İL İL UYARI YAPILDI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlanan haritada, il il uyarılar yapıldı. MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. EGE Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. AKDENİZ Parçalı çok bulutlu, Antalya, Burdur ve Isparta çevreleri ile zamanla bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kıyıları, zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı çok bulutlu kuzey ve batı kesimleri ile Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. ANKARA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. KONYA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. AMASYA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı