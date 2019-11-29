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Son dakika... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 07:46 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin son dakika uyarıları geldi. Yapılan değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümü kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışların etkisi altına girecek. Sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağmurlar ve fırtına görülecek. Öte yandan birçok vapur seferi iptal edilirken, beklenen yağışlar sabahın erken saatleriyle beraber İstanbul'u etkisi altına aldı.

Son dakika... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR

Genellikle güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

İL İL UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlanan haritada, il il uyarılar yapıldı.

renk

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, Antalya, Burdur ve Isparta çevreleri ile zamanla bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kıyıları, zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu kuzey ve batı kesimleri ile Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KONYA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmurlu, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

VAN °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

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