Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! 30 ili etkileyecek, çok şiddetli geliyor…

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batı Akdeniz'de kuvvetli lodos beklenirken, yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çorum ve Ardahan çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevreleri ile İstanbul'un batısı, Manisa'nın kuzeydoğusu, Edirne ve Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Eylül hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; Edirne, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağanak beklenirken, hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM'DAN UYARI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü'nden (AKOM) yapılan açıklamada, dün gece saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarmıştı.

Kentte, hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının 10 Ekim'e kadar mevsim normalleri civarında veya 1 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

28 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU

29 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU

30 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

1 EKİM PAZAR HAVA DURUMU

KUŞADASI'NDA 10 DAKİKALIK SAĞANAK YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Kuşadası'nda aniden bastıran yağış 10 dakikada yolları göle çevirdi. Türkmen Mahallesi ve sahil bandındaki yollar göle döndü. Bazı vatandaşların kapanan rögar kapaklarını elleriyle açmaya çalıştı. Göle dönen yollarda ise araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti.

İncirliova ilçesinde akşam etkisini gösteren sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Koçarlı-İncirliova yolundaki su birikintilerinden dolayı bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Koçarlı ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.



