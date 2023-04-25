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  4. SON DAKİKA | Meteoroloji haritayı yayınladı! Önümüzdeki 2 güne dikkat: Kuvvetli olacak

SON DAKİKA | Meteoroloji haritayı yayınladı! Önümüzdeki 2 güne dikkat: Kuvvetli olacak

25.04.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. 25 Nisan verilerine göre Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük verilerine göre önümüzdeki 2 gün boyunca yurdun genelinde kuvvetli yağış etkili olacak.

SON DAKİKA | Meteoroloji haritayı yayınladı! Önümüzdeki 2 güne dikkat: Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Hava sıcaklığı, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

ÖNÜMÜZDEKİ 2 GÜNE DİKKAT!

Meteoroloji'nin 5 günlük verilerine göre yarın ve perşembe günü yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağış bekleniyor.

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BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

METE1

METE2

METE3

METE4

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