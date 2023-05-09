HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Hafta sonuna kadar sürecek, Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacak

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Hafta sonuna kadar sürecek, Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacak

09.05.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. 9 Mayıs verilerine göre Marmara (Balıkesir hariç), İç Ege, Akdeniz' in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca, yağışlı hava hafta sonuna kadar yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Hafta sonuna kadar sürecek, Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacak

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), İç Ege, Akdeniz' in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara' da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminlerine kadar yurdun büyük bir bölümü hafta sonuna kadar yağışlı havanın etkisinde olacak.

1

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir dışında bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyon ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin (Sivas haric) yerel olomak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla Malatya hariç bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

METE1

METE2

METE3

METE4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem bölgesinden kahreden haber!Deprem bölgesinden kahreden haber!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyon çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlarCumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyon çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar
"Cumhuriyet tarihimizin en büyüğü" diyerek duyurdu!"Cumhuriyet tarihimizin en büyüğü" diyerek duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul meteoroloji genel müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor

Galatasaray kazandı, puan tablosu şekillendi!

Galatasaray kazandı, puan tablosu şekillendi!

İzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltında

İzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin teklifine tek cümlelik yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin teklifine tek cümlelik yanıt

Bakan Karaismailoğlu'yla CHP'li Kaya arasında sert tartışma! Bakan salonu terk etti

Bakan Karaismailoğlu'yla CHP'li Kaya arasında sert tartışma! Bakan salonu terk etti

AK Parti'den The Economist'in kapağına sert tepki

AK Parti'den The Economist'in kapağına sert tepki

İlginizi Çekebilir

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.