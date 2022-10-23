Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 6'lı masaya sert tepki: ABD'ye biri gidiyor biri geliyor

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Yıkılmamızı gözleyenler var. Dikkat ediniz. Birbirimize girmemizi düşleyenler var uyanık olunuz. Türkiye'miz üzerinde emeli ve gözü olanlar var tetikte durunuz.

Teslim olmayacağız, taviz vermeyeceğiz. Millet diyeceğiz, vartan diyeceğiz al bayrağın altında hep beraber toplanıp bağımsızlığımıza asla gölge düşürmeyeceğiz.

Milletimizin hak ve hukukunu birlikte savunacağız. Devletimizin egemenlik ve hükümranlık haklarını beraberce koruyacağız.

Emperyalizmin kalleş fermanına ümit bağlayanlar, 2023'te kenara itilecektir. 2023 yılı Türk tarihinin dönüm noktalarından bir tanesidir. Türkiye'ye tuzak kuranlar 2023'te alt edilecektir.

Zillet partileri henüz dış güçlerden aday için izin ve yetki belgesi alamadıkları için bir şey söyleyemiyorlar, Amerika'ya biri gidiyor biri geliyor.

CHP Genel Başkanı, ABD’deki bir benzinlikte 8 saat hamburger yediğini ifade ederek şaibeli diyaloglarını örtbas etmeye kalkıyor.

Kılıçdaroğlu meydan okuyor ancak hala adayım diyemiyor. Malum belediye başkanlarını Sayın Erdoğan ile eş tutup rakip gösteriyorlar. Bu bir FETÖ yönetimidir. Yenemiyorsan yıprat taktiğidir.

Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Bölücü terör örgütü PKK'nın iftiralarına sarılıp şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir, şerefsizdir, haindir, suçludur."

