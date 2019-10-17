HABER

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Barış Pınarı Harekâtı’nda ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ’la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir." denildi.

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

AYRINTILAR GELİYOR...

PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ‘Ordu Tanıtım Günleri’ne katıldıOrdu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ‘Ordu Tanıtım Günleri’ne katıldı
Hatay'da yağmurHatay'da yağmur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika Milli Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Kamuya 60 bin personel alınacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin’in Nusaybin ilçesinde karakola havan toplu saldırı!

Karakola havan toplu saldırı!

Son dakika: Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı

Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Rasulayn'da terör örgütünün en büyük silah deposu bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! En büyüğü bulundu

Rasulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Hepsi Rasulayn'da bulundu!

Antalya'dan kahreden haber: 1 asker şehit!

Antalya'dan kahreden şehit haberi!

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.