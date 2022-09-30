SON DAKİKA | MİT'ten DEAŞ'a operasyon! 1'i ölü 19 terörist yakalandı

Son dakika haberine göre DEAŞ’ın Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri personeli başta olmak üzere Türk kurumlarına yönelik sansasyonel eylemler gerçekleştirmek üzere özel bir hücre oluşturduğu belirlendi. Bunun üzerine MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle ÖSO’ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 1’i ölü 19 DEAŞ mensubu yakalanırken, 350 kilogram TNT, 20 adet patlamaya hazır EYP, 14 adet boş EYP düzeneği, 3 adet intihar kemeri, 2 adet intihar yeleği, 600 adet fünye, 7 adet AK-47, 3 adet LAW silahı, 750 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1 adet RPG atar, 12 adet RPG-7 mühimmatı, 5 adet 107 mm’lik havan mühimmatı, 2 adet taarruz tipi el bombası, 4 adet AK-47 şarjörü, 4 paket çelik bilye, 84 adet 9 volt akü, 1 adet M-16 (keskin nişancı tüfeği olarak kullanılmak üzere modifiye edilmiş), 3 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet 9 mm çapında otomatik tüfek ele geçirildi.

TERÖRİSTLER TÜRK ASKERİ ARAÇLARINA EYLEM GİRİŞİMİNDE BULUNDUKLARINI İTİRAF ETTİ

Yakalanan DEAŞ’lı hücre üyeleri, Suriye’deki TSK üs bölgelerine ve Türk kurumlarına yönelik yoğun olarak keşif faaliyeti yürüttüklerini, TSK’ya ait araçların Suriye’deki günlük rutinlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu yılın ağustos ve eylül ayları arasında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını itiraf ettiler.

İHA

