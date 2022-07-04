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  4. Son Dakika: MSB duyurdu! 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi

Son Dakika: MSB duyurdu! 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi

04.07.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li teröristin, ateş destek vasıtalarııyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: MSB duyurdu! 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.


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suriye ypg pkk Milli Savunma Bakanlığı son dakika haberi
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