Son Dakika: MSB duyurdu! 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 4, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/IA7FaVIFvg
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