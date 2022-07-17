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Son Dakika: MSB duyurdu! 2 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi

17.07.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin daha Kahraman Komandolar tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: MSB duyurdu! 2 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB, 2 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
ypg pkk Milli Savunma Bakanlığı
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