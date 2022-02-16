Son dakika: NATO'dan Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili son açıklama

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili, "Rusya’nın uçurumun eşiğinden dönmesi için çok geç değil” dedi. Stoltenberg ayrıca Ukrayna'ya saldırı sistemi kurulamayacağını da açıkladı.

**Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ne olacağını bilmiyoruz fakat şu ana kadar neler olduğunu biliyoruz. Nihai bir karar yok. Komutanlarımızdan bu yönde destek istedik, görüş bildirmelerini istedik. Yeni askeri birlikleri sevk edip sevk etmeyecekleri konusunda bizlere görüş bildirmelerini istedik.

"RUSYA'NIN GERİ ÇEKİLDİĞİNİ GÖRMEDİK"

Biz sahada Rusya'nın geri çekildiğini görmedik. Diplomatik çabalar mevcut. Rusya cephede gerilimi düşürmedi, geri çekilme görmedik. Güç kullanıma giderse Rusya büyük bedeli olacaktır. Askeri faaliyetlere karşılıklı şeffaflığa ihtiyaç var. Ukrayna'ya saldırı sistemleri kurma planımız yok.



