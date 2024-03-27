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  4. Son dakika | Nusr-et dükkanına motosikletli saldırının arkasından elebaşı çıktı: Talimat Barış Boyun'dan!

Son dakika | Nusr-et dükkanına motosikletli saldırının arkasından elebaşı çıktı: Talimat Barış Boyun'dan!

27.03.2024 10:33
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Son dakika haberi: Firari organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun talimat verdi, çete üyeleri İstanbul'daki 'Nusr-et' dükkanına saldırdı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mahzen-22 operasyonuyla silahlı saldırıya ilişkin detayları ve gelişmeleri duyurdu.

Son dakika | Nusr-et dükkanına motosikletli saldırının arkasından elebaşı çıktı: Talimat Barış Boyun'dan!

Son dakika haberi: Barış Boyun çete üyelerine kanlı saldırı talimatları yağdırmaya devam ediyor! Yurt dışında firari bulunan organize suç örgüt elebaşı Barış Boyun geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da suikast talimatıyla gündeme gelmişti.

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Son olarak Beşiktaş'taki Nusr-et dükkanına silahlı saldırının arkasından da çete lideri çıktı.

ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI

Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun, Volkan Reçber'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne Nusr-et'e silahlı saldırı talimatı verdi. Bunun üzerine Beşiktaş'taki dükkana motosikletli 2 kişi saldırı düzenledi.

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Bakan Yerlikaya Mahzen-22 operasyonuna ilişkin "Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

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Operasyonda ayrıca 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu.

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AYNI DÜKKANDA DAHA ÖNCE DE KAN DÖKÜLDÜ

24 Aralık 2023 tarihinde aynı restoranda valeler ile motosikletli saldırganların birbirlerine ateş açmıştı. Olaya karışan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BOYUN'DAN TEKİRDAĞ'DA SUİKAST TALİMATI

Öte yandan Barış Boyun'un geçtiğimiz günlerde örgüt üyelerine Tekirdağ'da suikast talimatı verdiği, suikast planının son aşamasında polisin harekete geçmesiyle planın engellendiği ortaya çıkmıştı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
barış boyun
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