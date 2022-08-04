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Son dakika: ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

04.08.2022 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) soruların sızdırıldığı iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmıştı.

Son dakika: ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Son dakika haberine göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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YENİ ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.
Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu. (AA)

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ÖSYM resmi gazete
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