Son dakika | Bahçeli'den 'Pervin Chakar' çıkışı: Özgür Özel'e sert yüklenip iki seçenek sundu! "HEDEP'i ya içinize alın ya da derhal onlara katılın"

Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM grup toplantısı başladı. Kürsüye çıkan Genel Başkan Devlet Bahçeli Türkiye'nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Huzurlu ve güvenli liman arayanlara tek çare, MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Mahalli idarelere düşen zilleti kaldırmak için hazırlık yapıyoruz. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri mahalli idarelerden silip atmak hedefiyle yanıp tutuşuyoruz.

31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesinde CHP'nin acemi genel başkanı sözüm ona HEDEP'i tava getirmek hedefiyle gemi azıya almıştır. Bunlar öyle karışıklar ki akıl, vicdan ve siyaset anlayışı çerçevesinde bin parçaya bölünmüş durumdalar. Atlas Okyanusu'ndaki Porto Riko çukuru kadar derin art niyetlilik içindeler. Kürt kökenli kardeşlerim bayağı siyasi taktiklere aldanmaz.

CHP Genel Başkanına tavsiyem; uydur gaydır bir kurultay yapıp ya HEDEP'i içlerine almaları ya da derhal HEDEP'e katılmalarıdır. Bölücülük parkurunda CHP ile HEDEP arasında öne çıkan olmaz çünkü CHP demek HEDEP demektir. Cumhur İttifakı İstanbul'da zilleti sallayıp devirecektir, Ankara'da zilleti savurup indirecektir, yerel yönetimlerdeki makus hale Allah'ın izniyle son verecektir.

Bir siyasi parti olarak bizden beklenen görev ve fonksiyonlardan biri ve belki en önemlisi her sorun ve beklentiye isabetli cevaplar üretmektir. Ancak milletin sesine kulak vermeyip makam, koltuk, şöhret ihtirasının tutsağı olanlar organize menfaat şebekesi hatta suç örgütüne dönüşebilmektedir. Bir siyasetçinin özü sözüne kefil olmalıdır.

Daha çok faiz geliri elde etmek için fon ve finans oyunları, tanınmış simalar, bunlara çanak tutan bankacı sahtekarlar, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır. TikTok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır. Siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları yalnızca muhataplarına değil Türkiye'mize de haddiden fazla zarar vermektedir.

