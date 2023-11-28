HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Bahçeli'den 'Pervin Chakar' çıkışı: Özgür Özel'e sert yüklenip iki seçenek sundu! "HEDEP'i ya içinize alın ya da derhal onlara katılın"

Son dakika | Bahçeli'den 'Pervin Chakar' çıkışı: Özgür Özel'e sert yüklenip iki seçenek sundu! "HEDEP'i ya içinize alın ya da derhal onlara katılın"

28.11.2023 10:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel'in, Türkiye hakkındaki sözleri tartışma yaratan sanatçı Pervin Chakar'ın elini öpmesi MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde. Özel'e sert sözlerle yüklenen Bahçeli, "CHP Genel Başkanına tavsiyem; bir kurultay yapıp ya HEDEP'i içlerine almaları ya da derhal HEDEP'e katılmalarıdır" diye konuştu.

Son dakika | Bahçeli'den 'Pervin Chakar' çıkışı: Özgür Özel'e sert yüklenip iki seçenek sundu! "HEDEP'i ya içinize alın ya da derhal onlara katılın"

Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM grup toplantısı başladı. Kürsüye çıkan Genel Başkan Devlet Bahçeli Türkiye'nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

"ONLARI SİLİP ATMA HEDEFİYLE YANIP TUTUŞUYORUZ"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Huzurlu ve güvenli liman arayanlara tek çare, MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Mahalli idarelere düşen zilleti kaldırmak için hazırlık yapıyoruz. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri mahalli idarelerden silip atmak hedefiyle yanıp tutuşuyoruz.

  • Bizim onurumuz da gururumuz da Türk milletidir ve ona mensubiyet duygusuna sahip herkestir. CHP Genel Başkanının Türkiye'de herkes eşittir fakat daha az eşittir açıklaması bölücü lügatın, terör üslubunun tıpkısının aynısıyla yansımasıdır. Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu söylemek hakikati alenen kıymaktır. Kürt kökenli kardeşlerim eşit hak ve hukuka sahip vatandaşlarımızdır. Hangi bir Kürt kökenli kardeşim herhangi bir imkandan bugüne kadar mahrum kalmış? Kürt kökenli kardeşlerim kaymakam, diplomat, vali, milletvekili, bakan, meclis başkanı ve hatta cumhurbaşkanı olmadılar mı? CHP'ye genel başkan olarak toplum önüne çıkmadılar mı? Bir insanın etnik kökeni sebebiyle ikinci sınıf muamele görmesi tarihimizin hiçbir döneminde görülmeyen bir alçalma halidir.

09213409421

ÖZGÜR ÖZEL'E TAVSİYE VERDİ! "CUMHUR İTTİFAK'I İSTANBUL'DA ZİLLETİ SALLAYIP DEVİRECEK"

  • 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesinde CHP'nin acemi genel başkanı sözüm ona HEDEP'i tava getirmek hedefiyle gemi azıya almıştır. Bunlar öyle karışıklar ki akıl, vicdan ve siyaset anlayışı çerçevesinde bin parçaya bölünmüş durumdalar. Atlas Okyanusu'ndaki Porto Riko çukuru kadar derin art niyetlilik içindeler. Kürt kökenli kardeşlerim bayağı siyasi taktiklere aldanmaz.

  • CHP Genel Başkanına tavsiyem; uydur gaydır bir kurultay yapıp ya HEDEP'i içlerine almaları ya da derhal HEDEP'e katılmalarıdır. Bölücülük parkurunda CHP ile HEDEP arasında öne çıkan olmaz çünkü CHP demek HEDEP demektir. Cumhur İttifakı İstanbul'da zilleti sallayıp devirecektir, Ankara'da zilleti savurup indirecektir, yerel yönetimlerdeki makus hale Allah'ın izniyle son verecektir.

  • Bir siyasi parti olarak bizden beklenen görev ve fonksiyonlardan biri ve belki en önemlisi her sorun ve beklentiye isabetli cevaplar üretmektir. Ancak milletin sesine kulak vermeyip makam, koltuk, şöhret ihtirasının tutsağı olanlar organize menfaat şebekesi hatta suç örgütüne dönüşebilmektedir. Bir siyasetçinin özü sözüne kefil olmalıdır.

  • Daha çok faiz geliri elde etmek için fon ve finans oyunları, tanınmış simalar, bunlara çanak tutan bankacı sahtekarlar, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır. TikTok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır. Siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları yalnızca muhataplarına değil Türkiye'mize de haddiden fazla zarar vermektedir.
    Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akın akın geliyorlar! Oran yüzde 100'e ulaştı, otellerde yer kalmadıAkın akın geliyorlar! Oran yüzde 100'e ulaştı, otellerde yer kalmadı
Tam 352 bin ton! İzinsiz alıp sattı, 8,5 milyon lira cezayı da ödemedi: Kimliği şaşkına çevirdiTam 352 bin ton! İzinsiz alıp sattı, 8,5 milyon lira cezayı da ödemedi: Kimliği şaşkına çevirdi
Bu belirtileri gösteriyorsanız test yaptırın! Daha önce böylesi hiç görülmediBu belirtileri gösteriyorsanız test yaptırın! Daha önce böylesi hiç görülmedi
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
En Çok Okunan Haberler
''Çantamdan GPS cihazı çıkınca çok korktum, beni takip ettiklerini düşündüm''

''Çantamdan GPS cihazı çıkınca çok korktum, beni takip ettiklerini düşündüm''

Bu belirtileri gösteriyorsanız test yaptırın! Daha önce böylesi hiç görülmedi

Bu belirtileri gösteriyorsanız test yaptırın! Daha önce böylesi hiç görülmedi

İstanbul Ambarlı Limanı'nda Türkiye tarihine geçecek operasyon!

İstanbul Ambarlı Limanı'nda Türkiye tarihine geçecek operasyon!

Tam 352 bin ton! İzinsiz alıp sattı, 8,5 milyon lira cezayı da ödemedi: Kimliği şaşkına çevirdi

Tam 352 bin ton! İzinsiz alıp sattı, 8,5 milyon lira cezayı da ödemedi: Kimliği şaşkına çevirdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi yeni ipucu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi yeni ipucu

Akın akın geliyorlar! Oran yüzde 100'e ulaştı, otellerde yer kalmadı

Akın akın geliyorlar! Oran yüzde 100'e ulaştı, otellerde yer kalmadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.