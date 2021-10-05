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Son Dakika: Paris İklim Anlaşması TBMM Dışişleri komisyonunda kabul edildi

05.10.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Son Dakika: Paris İklim Anlaşması TBMM Dışişleri komisyonunda kabul edildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelerine geçildi.

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TEKLİF OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Teklifin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 21'inci Taraflar Konferansında kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016'da imzalanan "Paris Anlaşması"nın beyan ile birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair maddesi ile yürürlük ve yürütme maddeleri ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.

Maddelerin oylamasının ardından teklif, oy birliğiyle kabul edildi. (AA)

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