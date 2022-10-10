Son dakika: Putin bu kez baltayı taşa vurdu! Ukrayna'da bombalanan yerler arasında öyle bir yer var ki...

Rus lider Putin'in kanlı intikamı 24 Şubat'tan bu yana süren savaşta dönüm noktası niteliğinde bir felakete yol açtı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen kareler saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Ancak kimsenin beklemediği bir şekilde Rusya'nın füzelerinin hedefinde Alman Konsolosluğu da yer aldı.

PUTİN GÖZDAĞI VERDİ! "BEDELİ AĞIR OLUR"

Kiev Valisi Vitali Klitschko, Rusya'nın saldırılarında kritik öneme sahip altyapıların hedef alındığını duyurmuştu.

Putin, Ukrayna'nın Kerç Köprüsü'ne saldırısına atıfta bulunarak "Rusya'ya saldırılar devam ederse karşılığı ağır olacak" diyerek gözdağı verdi.

GÖZÜNÜ KARARTTI! FÜZELER O BİNAYI VURDU

Rus füzelerinin isabet ettiği noktalardan biri savaşı iki ülkenin topraklarının dışına taşıyabilecek nitelikte.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırısı sırasında Almanya Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın da isabet aldığını açıkladı.

Konsolosluğun savaş patlak verdiğinden bu yana kullanımda olmadığı biliniyor.



