Son dakika: Putin bunu da yaptı! Rusya’da 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı…

Son dakika haberleri…. Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanmasını isteyen yüzlerce kişi sokaklara çıktı. Başkent Moskova'daki Ukrayna Büyükelçiliği'ne giden 2 anne ve 5 çocuk ise Rus polisler tarafından gözaltına alındı. Rusya’daki muhalif siyasetçi İlya Yaşin'in tarafından paylaşılan görüntüler tüm dünyada büyük tepkiye neden oldu.

Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarının en çok protesto edildiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus polisi, savaş karşıtı protestocuları gözaltına almaya devam ediyor. Moskova'da Ekaterina Zavizion ve Olga Alter isimli 2 anne, Sonya, David, Matvey, Liza ve Gosha isimli çocuklarını da alarak Ukrayna Büyükelçilik binası önüne gitmek istedi.

En küçüğü 7, en büyüğü 11 yaşında olan çocuklar "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıyarak, Büyükelçilik binası önüne çiçek bıraktı. Bu sırada çevrede güvenlik önlemleri alan Rus polis ekipleri, 2 anne ve 5 çocuğu gözaltına alarak ekip araçlarına bindirdi.

Karakola götürülen kadınlar ve çocuklar, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Olay Rusya'da büyük tepki toplarken, Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan ise henüz olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

RUSYA'DA BARIŞ İSTEYENLER SOKAKLARA ÇIKTI

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta saldırmasından bu yana ülke genelinde gösteriler devam ediyor. St.Petersburg ve Moskova'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı düzenlenen izinsiz protesto gösterisine çok sayıda kişi katıldı.

POLİSTEN GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE

St.Petersburg'daki Nevskiy Caddesi'nde toplanan kalabalık, savaş karşıtı pankartlar açtı ve slogan attı.

Moskova'da da sokaklara dökülen göstericiler, Rus yönetimine savaşı durdurması ve barışı sağlaması çağrısında bulundu.

Gösterilerin izinsiz olduğu uyarısında bulunan polis, gruptakilere sert müdahalede bulundu. Gösterilerde 260'tan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



