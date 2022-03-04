Son Dakika: Putin'den flaş mesaj! "Ukrayna tüm taleplerimizi yerine getirmeli"

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den peş peşe önemli mesajlar gelmeye devam ediyor. Daha önce tüm dünyaya normalleşme mesajı veren ve "Ülkelere verdiğimiz ekonomik sözleri yerine getireceğiz. Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok.' diyen Putin'den yeni bir mesaj daha geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Putin, Ukrayna'yla olan diyalog, Rusya tarafından sunulan şartlar ve Ukrayna yönetiminin pozisyonuyla ilgili değerlendirmelerini aktardı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

"TÜM TALEPLERİMİZ YERİNE GETİRİLMELİ"

Putin, Scholz ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Rus İnterfax haber ajansına göre; Putin, Scholz'a "Ukrayna ile diyaloğa hazır olduğunu fakat Kiev Yönetimi'nin Rusya tarafından sunulan şartları yerine getirmesi gerektiğini" söyledi. Putin, Ukrayna Yönetimi'nin üçüncü tur müzakerelerde "makul ve yapıcı" bir pozisyon alacağını umduğunu da sözlerine ekledi.

PUTİN'DEN TÜM DÜNYAYA NORMALLEŞME ÇAĞRISI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları dokuzuncu günde devam ederken, Putin, yeni bir Rus gemisinin suya indirilmesiyle ilgili toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanarak açıklamalarda bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş bir çağrı gelmiş ve Putin normalleşme mesajı vermişti. Putin açıklamasında, "Ülkelere verdiğimiz ekonomik sözleri yerine getireceğiz. Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin." demişti.

Rusya'nın zorluklara rağmen gelişmeye devam edeceğini kaydeden Putin, "Ülke genelinde ulaştırma ve lojistik altyapısını güçlendireceğiz. Bunu Baltık Denizi'nde, Kuzey Kutbu'ndaki bölgelerimizde Uzak Doğu'da gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

"KOMŞULARA KARŞI KÖTÜ BİR NİYETİMİZ YOK"

Putin, komşu ülkelerle ilişkilerin bozulmasını istemediklerini aktararak, "Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok. Durumu daha da kötüleştirmemelerini ve herhangi bir kısıtlama getirmemelerini tavsiye ederim. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz." diye konuşmuştu.



