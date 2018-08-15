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Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2018 14:24 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, düzenlediği basın toplantısında Türkiye-Rusya ortaklığının üçüncü ülkeleri hedef almadığını söyledi

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Haftalık basın toplantısında konuşan Mariya Zaharova, Moskova ve Atina arasındaki diplomatik gerilim kapsamında yaptığı açıklama sırasında Türk-Rus işbirliğinin Yunanistan da dahil üçüncü ülkeleri hedef almadığını vurguladı.

Zaharova, "Daha önce tüm düzeylerde birçok kez altını çizdiğimiz üzere, Rusya, herhangi bir ülkeyle başka bir ülkeye karşı dostluk kurmaz. Rus işbirliği, örnek niteliğindedir ve bu tez, basında da aktif olarak ele alınıyor. Örneğin, Türk-Rus işbirliği üçüncü ülkeleri hedef almıyor" dedi.

Atina'nın Rus diplomatları sınırdışı etmesine Moskova tarafından verilen yanıtı eleştiren Yunan Dışişleri, Rusya'yı 'Türkiye'nin silah arkadaşı' olarak nitelemiş ve Moskova'nın, 190 yıllık ikili ilişkilerin özelliklerinden biri olan dostluk ve işbirliği seviyesinden kararlı bir şekilde uzaklaştığını savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
mariya zaharova Moskova atina Rusya Türkiye açıklama

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
TÜRKİYE ABD DEN DAHA ÇOK RUSYA İLE SORUNLUDUR.İDLİB DE BİZİ NASIL SİLKELEYECEKLER GÖRECEKSİNİZ.
asaletli kadınsın
Ne zannediyorsunuz, 40 yıllık ortakları Suriye'yi mi hedef alacaklardı, Türkiye'nin Rusya - İran - Suriye ittifakında seçenekleri çok sınırlıdır, bu ülkelere tercihlerini kabul ettiremez!..
senin canını yerim ben
ülkeler arası ilişkileri insanlar arası ilişkilerle karıştırmayın iki ülke bazı konularda iş birliği yaparken bazı konularda karşı karşıya gelebilir bu her zaman her ülke ile olur son ABD krizinde ülke ile değil Tramp ın geri zekalılığından kaynaklı sorunlar var bu gün abd ticaret odası açıklama yaptı krız türkiyeden çok abd ekonomısıne zarar veriyor diye abd dede tramp a karşı bir tavır var
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