Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Haftalık basın toplantısında konuşan Mariya Zaharova, Moskova ve Atina arasındaki diplomatik gerilim kapsamında yaptığı açıklama sırasında Türk-Rus işbirliğinin Yunanistan da dahil üçüncü ülkeleri hedef almadığını vurguladı.
Zaharova, "Daha önce tüm düzeylerde birçok kez altını çizdiğimiz üzere, Rusya, herhangi bir ülkeyle başka bir ülkeye karşı dostluk kurmaz. Rus işbirliği, örnek niteliğindedir ve bu tez, basında da aktif olarak ele alınıyor. Örneğin, Türk-Rus işbirliği üçüncü ülkeleri hedef almıyor" dedi.
Atina'nın Rus diplomatları sınırdışı etmesine Moskova tarafından verilen yanıtı eleştiren Yunan Dışişleri, Rusya'yı 'Türkiye'nin silah arkadaşı' olarak nitelemiş ve Moskova'nın, 190 yıllık ikili ilişkilerin özelliklerinden biri olan dostluk ve işbirliği seviyesinden kararlı bir şekilde uzaklaştığını savunmuştu.
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