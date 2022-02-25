SON DAKİKA | Rusya'nın Ukrayna saldırısı 2. gününde! 'Bugün Kiev'e tank saldırısı bekliyoruz'

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'a yönelik askeri operasyon başlatmasının üzerinden bir gün geçti. Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgalinin ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını belirtti. Sabah saatlerinde ise başkent Kiev'de art arda patlamalar yaşandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'in üzerinde bir Rus uçağının vurulduğunu açıkladı. Ukrayna Hükümet Danışmanı, bugün Kiev'e tank saldırısı beklendiğini açıkladı.

İşte dakika dakika gelişmeler...

"RUS ORDUSU KİEV'E İLERLİYOR"

10.29: Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirdi.

"RUSYA 450'DEN FAZLA ASKERİNİ KAYBETTİ"

10.16: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın 450'den fazla askeri personel kaybettiklerini tahmin ettiklerini açıkladı. Wallace, Rusya'nın saldırıların birinci gününde başarısız olduğunu ve Rusya'nın niyetinin tüm Ukrayna'yı ele geçirmek olduğunu söyledi.

"BUGÜN KİEV'E TANK SALDIRISI BEKLİYORUZ"

09.54: Ukrayna Hükümet Danışmanı, bugün Kiev'e tank saldırısı beklendiğini açıkladı.

UKRAYNA VE RUS ORDUSU GECE BOYUNCA ÇATIŞTI

09:37: Ukrayna’nın Rusya sınırına yakın Sumi kentinde Ukrayna ve Rus ordusunun çatışmaları görüntülendi. Çatışmalar sonucunda Sumi kentinde geniş çaplı yangın ve hasar meydana geldi.

08.50: Ukrayna'nın Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü. Kurtarma ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralı kurtarıldığını duyurdu.

"FÜZE SALDIRILARI YENİDEN BAŞLADI"

08.19: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rus saldırıları hem askeri hem de sivil hedefleri amaçlıyor. Rus askerleri birçok yönde ilerlemeyi durdurdu. Rusya'nın füze saldırıları yeniden başladı" dedi.

KİEV VE LVİV'DE SİREN SESLERİ DUYULDU

08.15: Kiev'de siren sesleri duyuluyor.

08.00: Ülkenin batısındaki şehirlerden Lviv'de siren sesleri duyuluyor. Kiev'deki birçok yabancı temsilcilik daha güvenli olduğu gerekçesiyle çatışmalardan uzak Lviv'e taşınmıştı.

KİEV'DE YENİDEN PATLAMA SESLERİ

07.33: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tekrar patlama sesi duyuldu.

07.32: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklandı. Ukrayna hava savunma sistemiyle "düşman roketinin" vurulduğunu belirten Geraşçenko, havada imha edilen roketin konutlar üzerine düştüğünü ifade etti.

06.57: Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'in üzerinde bir Rus uçağının vurulduğunu açıkladı.

KİEV'DE ART ARDA PATLAMALAR

06.00 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıkladı.

05.25: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

04.41: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Macron ortak açıklama yaptı. Macron, "Bu savaş ortamında bu toplantıyı yapıyoruz. Diplomasiye şans tanıyarak hareket etmeye çalıştık. Putin'in seçimi Avrupa tarihini sarsmaya çalışmaktır. Rusya'nın da imzalamış olduğu sözleşmelere aykırı bir durumdur. Bizim birliğimizi gerekli görüşmeleri gerçekleştirip diplomasiye şans tanımaya çalıştık. Müttefiklerimizin yanında yer alacağız. Siber saldırılara karşı ve dezenformasyon ile ilgili önlemlerimizi aldık. Avrupa topraklarına bir saldırı oldu. Avrupa'nın sadece tüketici pazarı olmadığını bir birlik olduğunu göstermiş olduk. Teknolojik egemenlikten de bahsediyoruz" dedi.

04.40: Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti zirveye ulaştı.

BAŞKENT KİEV'E GİRDİLER

02.46: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları'nın" ülkenin başkenti Kiev'e sızdığını açıkladı.



