HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | 'Sabah erken kalkan cumhurbaşkanı yardımcılığı kapıyor' diyerek yüklendi! Erdoğan'dan Millet İttifakı'na sert sözler: 14 Mayıs'a kadar bu gidişle...

Son dakika | 'Sabah erken kalkan cumhurbaşkanı yardımcılığı kapıyor' diyerek yüklendi! Erdoğan'dan Millet İttifakı'na sert sözler: 14 Mayıs'a kadar bu gidişle...

03.05.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı adayları Türkiye'nin dört bir yanında seçim mitinglerine devam ediyor. Miting meydanları da günden güne hareketlendi. Seçimlere 11 gün kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan halka seslenmek üzere Rize'ye geldi. Millet İttifakı'na yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda, sabah erkenin cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar" dedi. Erdoğan'ın açıklamasıyla yeni yaş çay alım fiyatı da belli oldu.

Son dakika | 'Sabah erken kalkan cumhurbaşkanı yardımcılığı kapıyor' diyerek yüklendi! Erdoğan'dan Millet İttifakı'na sert sözler: 14 Mayıs'a kadar bu gidişle...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılıyor.

3

Erdoğan mitingdeki konuşmasında şunları söyledi:

"Bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim, bugün bir başka. Bu, 14 Mayıs'ın müjdesidir. 14 Mayıs'ta inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız.

2

"Terör örgütlerinin birlik ve beraberliğimize yönelik kalleş saldırılarını beraberce püskürttük. Her karışında bir şehit yatan bu aziz vatanı ihanet çeteleri karşısında beraber savunduk. Havalimanından yollara nice yatırımı ülkemize son 21 yılda beraberce kazandırdık.

"Son 21 yılda başardıklarımızdan aldığı güçle yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Şimdi çok daha büyük atılımların eşiğindeyiz. 14 Mayıs inşallah 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır.

"SABAH ERKEN KALKAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI KAPIYOR"

"Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık. Dürüst, samimi olduk, yapmayacağımız bir şey söylemedik. Bu ülke her seçim öncesinde bol keseden boş vaat dağıtan işportacı siyasetçilerden çok çekti. Bu ülke fırıldak tiplerden çok çekti. Biz 2002'de göreve geldiğimizde Türk demokrasisine yakışmayan bu siyasetçi profillerinin hepsini tedavülden kaldırmıştık. Son günlerde tekrar arzı endam ettiler. Birileri vaat bohçalarını yeniden açtı. Bakıyorsunuz önlerine gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda, sabah erkenin cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar.

"14 MAYIS'A KADAR 15-20 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI BULACAKLAR"

"5 kişiydiler, 7 oldular, 9'a, hatta 11'e çıktılar. Kaç olduğunu saymayı artık kendileri bile bıraktılar. Bu gidişle 14 Mayıs'a kadar 15-20 cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar. Sağa sola makam dağıtmaktan, kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar.

4

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI BELLİ OLDU

"Koalisyon ortakları Rize'de çay konusunda atıp tutmuşlar. Unuttukları bir şey var. Benim Rizeli kardeşlerim bay bay Kemal'in ve avanesinin palavralarına asla prim vermez. Yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Bu yıl için yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Çay işçilerimizin 4 aylık çalışma süresini 6 aya biz çıkardık. İşçilerimizin çalışmadıkları dönemlerdeki sağlık sigortası sorununu biz çözdük. Arkadaşlarıma gereken çalışmayı yapmaları için talimatı verdim. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım.

İlginizi Çekebilir

"Bütün Türkiye duysun" diyerek açıkladı!

"Bütün Türkiye duysun" diyerek açıkladı!

 'Ukrayna Putin'e suikast girişiminde bulundu...'

'Ukrayna Putin'e suikast girişiminde bulundu...'

 Toplu iş sözleşmesi için Bakan Bilgin'den açıklama

Toplu iş sözleşmesi için Bakan Bilgin'den açıklama

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmralı'daki tecritin kapısını kıracağızİmralı'daki tecritin kapısını kıracağız
Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken bayrak detayı: Yeşil Sol Parti ve CHP'liler...Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken bayrak detayı: Yeşil Sol Parti ve CHP'liler...
AK Partili isimden canlı yayında anket açıklamasıAK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...

SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...

Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!

Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim

11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

14 aylık kabızlık şikayetiyle hastaneye gidince ortaya çıktı... Sebebi şoke etti!

14 aylık kabızlık şikayetiyle hastaneye gidince ortaya çıktı... Sebebi şoke etti!

İlginizi Çekebilir

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.