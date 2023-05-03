Son dakika | 'Sabah erken kalkan cumhurbaşkanı yardımcılığı kapıyor' diyerek yüklendi! Erdoğan'dan Millet İttifakı'na sert sözler: 14 Mayıs'a kadar bu gidişle...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılıyor.

Erdoğan mitingdeki konuşmasında şunları söyledi:

"Bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim, bugün bir başka. Bu, 14 Mayıs'ın müjdesidir. 14 Mayıs'ta inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız.

"Terör örgütlerinin birlik ve beraberliğimize yönelik kalleş saldırılarını beraberce püskürttük. Her karışında bir şehit yatan bu aziz vatanı ihanet çeteleri karşısında beraber savunduk. Havalimanından yollara nice yatırımı ülkemize son 21 yılda beraberce kazandırdık.

"Son 21 yılda başardıklarımızdan aldığı güçle yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Şimdi çok daha büyük atılımların eşiğindeyiz. 14 Mayıs inşallah 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır.

"SABAH ERKEN KALKAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI KAPIYOR"

"Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık. Dürüst, samimi olduk, yapmayacağımız bir şey söylemedik. Bu ülke her seçim öncesinde bol keseden boş vaat dağıtan işportacı siyasetçilerden çok çekti. Bu ülke fırıldak tiplerden çok çekti. Biz 2002'de göreve geldiğimizde Türk demokrasisine yakışmayan bu siyasetçi profillerinin hepsini tedavülden kaldırmıştık. Son günlerde tekrar arzı endam ettiler. Birileri vaat bohçalarını yeniden açtı. Bakıyorsunuz önlerine gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda, sabah erkenin cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar.

"14 MAYIS'A KADAR 15-20 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI BULACAKLAR"

"5 kişiydiler, 7 oldular, 9'a, hatta 11'e çıktılar. Kaç olduğunu saymayı artık kendileri bile bıraktılar. Bu gidişle 14 Mayıs'a kadar 15-20 cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar. Sağa sola makam dağıtmaktan, kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI BELLİ OLDU

"Koalisyon ortakları Rize'de çay konusunda atıp tutmuşlar. Unuttukları bir şey var. Benim Rizeli kardeşlerim bay bay Kemal'in ve avanesinin palavralarına asla prim vermez. Yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Bu yıl için yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Çay işçilerimizin 4 aylık çalışma süresini 6 aya biz çıkardık. İşçilerimizin çalışmadıkları dönemlerdeki sağlık sigortası sorununu biz çözdük. Arkadaşlarıma gereken çalışmayı yapmaları için talimatı verdim. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım.