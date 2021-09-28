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Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

28.09.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son haftalarda artan vakalarla birlikte devam eden yüze eğitime ilişkin, "Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil bütün alternatiflerin denenmesi, her haliyle okulların açık kalması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 vaka sayılarında gelecek döneme ilişkin öngörüsü sorulan Koca, üniversitelerin eğitime başlayacağını, bu durumun da vaka sayılarına bir etkisinin olacağını belirtti. Mevcut vaka sayılarında okulların etkisinin olduğunu ifade eden Koca, şunları söyledi:

"Okulların son üç hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arası vaka sayısı bir kat daha arttı. Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı. Bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Dolayısıyla bu anlamda tedirgin olabilecek bir durum yok. Yakından takip ediyoruz. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenmesini ve her haliyle okulların açık kalmasını düşünüyoruz. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı okulları değil üniversite eğitimi için de aynı şekilde düşünüyoruz."

Koca, AVM'leri de kapatmayacaklarını, ellerinde aşı gücünün ve yeterince aşının olduğunu vurguladı.

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"YENİ DÖNEMDE KAPANMALARI GÜNDEME ALMAK İSTEMİYORUZ"

Yerli aşının da önümüzdeki aylarda devreye gireceğinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Temel hedefimiz, aşı gücümüzle toplum bağışıklığının elde edilmesi. Yeni dönemde kapanmaları gündeme almak istemiyoruz. Yeni dönemi, kişisel tedbirlerin daha çok devreye girdiği, kişisel güvenlik çemberinin daha çok önemsendiği ve aşılamayı ön planda tuttuğumuz bir dönem olarak görüyoruz. Yeni dönemde kısıtlamaları gündeme almak istemiyoruz. Okullar da asla kapanmayacak olan kurumlar olacak. Yükseköğretim de buna dahil."

HERKESE AŞI TERCİHİ SUNULACAK

Bakan Koca, "TURKOVAC aşısının devreye girmesiyle aşı planlaması nasıl olacak?" sorusu üzerine, bu noktada yine herkese aşı tercih hakkı sunacaklarını ifade etti. Türk vatandaşlarına dünyada birçok ülkede olmadığı şekilde hem MRNA aşısı hem de geleneksel yöntemle elde edilen inaktif aşı seçeneğini önerdiklerini anlatan Koca, yurt dışından gelen aşılara ilave olarak yerli aşıyla da bir alternatif daha sunacaklarını, kim hangi aşıyı tercih ederse onun uygulanacağını dile getirdi.

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"AŞI OLMAMA DURUMUNU BU TOPLUM BUGÜNE KADAR GÜNDEMİNE ALMADI"

Son günlerde aşı karşıtlarının yaptığı eylemlere ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, "Bu toplumun aşıyla ilgili sorununun olmadığını düşünüyorum. Aşının olunmaması değil en fazla hangi aşı tercih edilmeli bu konuşulabilir. Aşı olmama durumunu bu toplum bugüne kadar gündemine almadı. Çocuklarını yüzde 98 oranında 13 farklı aşıyla aşılama yapan bir toplumuz. Aşısını erteleyenlerimiz olmuş olabilir. Gerekirse ayaklarına giderek bu aşıyı yapmalarını kolaylaştıracağız." diye konuştu.

Üçüncü doz aşı için Sinovac ve TURKOVAC'ın karşılaştırıldığı araştırmanın sonuçları sorulan Koca, bilim adamlarının sonuçlar üzerindeki değerlendirmelerinin devam ettiğini aktardı.

Öğretmenlerin aşılanma oranına ilişkin soru üzerine de Koca, "Her geçen gün öğretmenlerimizin aşılanma oranları yükseliyor. En az bir doz aşı olanların oranında yüzde 92'ye, iki doz aşı olanların oranında yüzde 82'ye gelindi. Öğretmenlerin aktif vaka içindeki oranı yüzde 3'lerde. Yaklaşık 12 bin gibi." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Fahrettin Koca bilim kurulu Kabine Toplantısı yüz yüze eğitim
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