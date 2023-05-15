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SON DAKİKA | Seçim sonuçları ile ilgili provokatif paylaşımlar için soruşturma! Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler de aralarında

15.05.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı seçim sonuçları ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlarla ilgili resen soruşturma başlattı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan kişiler arasında oyuncu Zeynep Beşerler'in de bulunduğu belirtildi.

SON DAKİKA | Seçim sonuçları ile ilgili provokatif paylaşımlar için soruşturma! Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler de aralarında

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim sonuçları ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin seçim ve seçim sonuçları ile ilgili ve ayrıca deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medya hesapları yolu ile, kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Ekran Alıntısı

ZEYNEP BEŞERLER DE ARALARINDA

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan kişiler arasında oyuncu Zeynep Beşerler'in de bulunduğu belirtildi.

(DHA)

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