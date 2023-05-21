SON DAKİKA | Sinan Oğan pazartesiyi işaret etmişti! Ümit Özdağ ile Numan Kurtulmuş görüşecek

Son dakika: 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için geri sayım devam ederken; ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan cephesinin siyasi temasları sürüyor. Gelen son habere göre, yarın saat 14:00'te AK Parti ve Zafer Partisi arasında bir görüşme yapılacak.

Basına yapılan bildirimde, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın saat 14.00'te Zafer Partisi Genel Merkezi’nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirecekleri belirtildi.

SİNAN OĞAN PAZARTESİYİ İŞARET ETMİŞTİ

Sinan Oğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Plana sadık kal, o an geliyor" ifadelerini kullanmış, bir diğer paylaşımında ise pazartesi gününe dikkat çekmişti.