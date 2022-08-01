SON DAKİKA | Tahıl sevkiyatı için ilk gemi bugün yola çıkıyor! MSB duyurdu

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin bugün yola çıkacağını duyurdu. Yapılan açıklamada mısır yüklü geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket edeceği bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30’da Odesa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gideceği bildirilen açıklamada, "22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

İBRAHİM KALIN DA DUYURMUŞTU

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün yaptığı açıklamada ilk sevkiyatın bugün gerçekleşebileceğini açıklamıştı.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna olarak sevkiyat için gereken tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirmişti.

Tahıl sevkiyatı için Ukrayna'da gereken hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Kubrakov, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul'da tahıl sevkiyatı girişiminin imzalanmasının ardından Ukrayna tarafı, tarımsal tahıl ürünlerimizin limanlarımızdan ihraç etmeye başlatılması için gereken her şeyi yaptı. Sevkiyatı başlatmaya hazır Çornomorsk ve Odessa limanlarımız var."



