SON DAKİKA | Tahıl sevkiyatında ilk gemi yola çıktı! Bakan Akar duyurdu: Yarın 15'te İstanbul'da olacak

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası oluşan tahıl krizinin çözümü için tahıl koridoru oluşturuldu. Türkiye'nin arabuluculuğu kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın desteklediği tahıl koridorunda ilk gemi, bugün Ukrayna'dan yola çıktı.

MSB DUYURDU: GEMİ YOLA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada "RAZONİ isimli gemi Lübnan’ın Tripoli Limanı’na gitmek üzere Odesa’dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos’ta İstanbul’da olması beklenmektedir. Gemi İstanbul’da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." dedi.

"YARIN SAAT 15.00 CİVARINDA İSTANBUL AÇIKLARINDA OLACAK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek." dedi. Açıklamasının devamında Akar, "Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek" diye konuştu.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: BU KONUDA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları ifade etti:

"Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna’dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mutabakatın, ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz."

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna’dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mutabakatın, ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 1, 2022



