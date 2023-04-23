Son dakika | TCG Anadolu'dan sonra 2. adım! Erdoğan "14 Mayıs'ta görevi bize verirseniz" diyerek duyurdu: "Görüşmelere başladık"

Son dakika haberi: Sakarya’da Akyazı Spor Kompleksi Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'ya değinirken "14 Mayıs'ta bu görevi bize vermeniz halinde 2. adım, bu uçağın 2 kat büyüklüğündeki uçağın ön görüşmelerini belli ülkelerle yaptık. Onun 2 kat büyüklüğündeki uçak gemisini de inşallah yapacağız" açıklamasını yaptı. Muhalefetin ekonomiye yönelik eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, "Şu anda enflasyonda sıkıntımız var, eyvallah ama biz faizi 8,5'a düşürdük" dedi.

MUHALEFETE 'DEPREM BÖLGESİ' TEPKİSİ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sakarya 14 Mayıs'ta muhalefete dersini verecek. 21 sene değil, 40 yıl dik durduk. Bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik.

"Bu yıl depremler nedeniyle Ramazan ayını ve bayramı buruk karşıladık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak 4-5 kez deprem bölgesine gittik, birileri ise turist olarak gitti. Biz iş yapmaya gittik.

"Türkiye bugün 1999'a göre her bakımdan fersah fersah ileride bir ülke olarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını daha hızlı sarıyor. Depremin 75. gününde ilk köy evlerini teslim etmeyi başaracak bir süratle çalıştık.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM' MESAJI

"İstanbul'da riskli konutunu dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza dönüşüm bedelinin yarısını hibe olarak veriyor, kalan yarısına da çok uygun şartlarda borçlanma imkanı getiriyoruz. İnşallah her yıl 300 bin konutu bu şekilde dönüştürerek 5 yılda İstanbul'daki riskli yapıların tümünü yenilemeyi hedefliyoruz. Ülkemizin tamamındaki riskli yapıları dönüştürecek çalışmaları da ihmal etmiyoruz.

"BU 7'Lİ MASA İYİCE DAĞITTI"

"Bay bay Kemal Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş veya getirmiş. Eroin, esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Bay bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, bu teröristlerin parlamentodaki uzantılarıyla... O kapalı kapılar arkasında acaba ne görüştü? Açıklayamaz. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Terörist başı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değil. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değil. Bay bay Kemal bunları söylerken bayan Meral ne söylüyor? Aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı.

"TCG ANADOLU İLE İZMİR'DEN FARKLI MESAJLAR VERECEĞİZ"

"TCG Anadolu gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. Şöyle 1 hafta 10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. Fazla teferruata girmeyeyim. İnşallah oradan TCG Anadolu ile farklı mesajlar vereceğiz. TCG Anadolu'ya maket gemi diyen bu 7'li masanın mensuplarına en güzel cevabı şu ana kadar bu gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi. Bu insanlar saatlerce kuyrukta beklediler.

"TCG ANADOLU'NUN 2 KAT BÜYÜĞÜ İÇİN BELLİ ÜLKELERLE GÖRÜŞMELER YAPTIK"

"İnşallah 14 Mayıs'ta bu görevi bize vermeniz halinde 2. adım, bu uçağın 2 kat büyüklüğündeki uçağın ön görüşmelerini belli ülkelerle yaptık. Onun 2 kat büyüklüğündeki uçak gemisini de inşallah yapacağız. Böylece mavi denizlerde bizim uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak.

"Gabar'da 1 milyar dolarlık doğal gazı bulduk. Onu da çıkartacağız.

"Aile ve Gençlik Bankası'nı kuruyoruz. Kaynağını nereden bulacaksınız diyenlere cevap... Bay bay Kemal kaynağını eroinmanlardan, esrarkeşlerden buluyor. Biz kaynağını Karadeniz doğal gazı gibi ülkenin doğal zenginliklerinden alacak bu bankayla aile kurumunu güçlendirecek pek çok çalışmanın finansmanını buradan gerçekleştireceğiz. Norveç, doğal gazının ve petrolünün belli oranını -yüzde 25 gibi- rezerv olarak kullanır ve gençliğine tahsis ederdi. Benzerini inşallah ülkemizde yapacağız. İsteyen her ev hanımımız oldukça kolay şartlarda emekli olarak kendi gelirine sahip olacak. Gençlerimizin hayata başlarken attığı her adımda yanında olacağız.

GENÇLERE 'VERGİSİZ CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR' VAADİ

"Eğitimin her seviyesinde burs imkanlarını genişleteceğiz. Üniversiteye yeni başlayan gençlerimize 1 kez vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma hakkı tanıyacağız.

"ENFLASYONDA SIKINTI VAR AMA FAİZİ 8,5'A DÜŞÜRDÜK"

"CHP'nin sözcüsü, İYİ Parti'nin Merkez Bankası'ndan gelme adamı, bunların ikisi dediler ki 'Hükümet IMF'ten borçlanma yapmalı.' Gizli kapaklı arka kapılarda görüşme yaptılar. O günden bugüne biz IMF'ten 1 kuruş almadık. Onlar bize faizi artırmayı telkin etti, ben ise 'Biz faizi düşürmeye devam edeceğiz' dedim. Şu anda enflasyonda sıkıntımız var, eyvallah ama biz faizi 8,5'a düşürdük. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürecek adımları atmaya devam ediyoruz. 14 Mayıs'tan sonra özellikle gıdada her türlü yanlış yola gidenlere, yapacağımız yasal düzenlemelerle gereken dersi vereceğiz.

"Bugün yine seçim arefesindeyiz. Bir yanda depreminden milli teknoloji hamlesine, bölgesindeki egemenlik haklarından küresel, siyasi ve ekonomik güç olma hedefine tüm başlıklarıyla Türkiye Yüzyılı vizyonu var. Diğer yanda 7'li masanın ve onların en hararetli savunucuları FETÖ ve PKK elebaşlarının, emperyalistlerin boyunduruğundaki Türkiye vizyonu var.

"BUNLAR LGBT'Cİ, BİZ TAM KARŞISINDAYIZ"

"Bay bay Kemal bir ara ciddi ciddi ülkenin başına gelebileceğine inanmış. Sonra sandıkta bir kez daha hüsrana uğrayacağını anladı. Milletimizi birbirine düşürmek için her gün yeni bir fitne ateşi yakmaya başladı. Bunlar LGBT'ci. İYİ Parti LGBT'ci. HDP LGBT'ci. CHP, o da öyle. Fakat AK Parti, MHP, YRP, BBP, HÜDA PAR bu işlerin tam karşısında. Bizler Cumhur İttifakı olarak LGBT'nin tam manasıyla karşısındayız. Çünkü bizim için aile kutsaldır.

"Siz Diyanet İşleri Başkanlığını nasıl kaldıracaksınız? Siz ne hayasızsınız!

KILIÇDAROĞLU'NUN 'KÜRTLER' VE 'ALEVİ' MESAJLARINA TEPKİ

"Cami, türbe dolaşıp duruyor. Bugüne kadar neredeydin? Ardından HDP'den duyduğu utancı gizlemek için benim Kürt kardeşlerimi tahrik etmeye başladı. Bizde Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla bir ayrım yok. Biz ancak 'İnananlar kardeştir' hükmü gereğince birbirimizin kardeşiyiz.

"Kürt kardeşlerimiz sicilini de, çapını da, okkasını da bildikleri bu zata itibar etmedikleri için bu hamlesinde karşılık bulamadı. Bunun üzerine daha yakıcı bir fitne ateşiyle ortaya çıkarka mezhebi kimliğine vurgu yaptı. Bu zatı kimse bu kimlikleri üzerinden herhangi bir ithama maruz bırakmadı. Bizim Sünnilik, Alevilik, Şiilik diye bir dinimiz yok, bizim dinimizin tek adı var, o da İslam'dır, dini kimliğimizin tek bir adı var o da Müslümanlıktır. Bu sinsi planı reddediyoruz.