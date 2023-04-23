Seçim anketindeki son durumu 'makas daralıyor' diyerek açıkladı: "Son 3 haftaya 3 puan önde giriyor! Erdoğan-Kılıçdaroğlu..."

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru hızla yaklaşırken, anket şirketleri de çalışmalarını sürdürüyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın aday olarak yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimlerine 21 gün kalırken; MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat anketlerdeki son durumu açıkladı. Son 3 haftaya girilirken, iki aday arasındaki puan farkını aktaran Kulat, ittifaklar arasındaki makasında özellikle son bir ayda azaldığını söyledi.

HaberTürk'te katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulunan MAK Araştırma Şirketi Başkanı Kulat'ın yaptığı açıklamalar şöyle;

SEÇİM ANKETLERİNDE SON DURUM

"Son 3 haftaya girerken aslında şu ana kadar, sadece kendi firmam açısından söylemiyorum, bütün firmaların eksik veriler üzerinden çalışmalar yaptığı bir dönemdi şu ana kadar. İttifaklar, listeler belli değildi.

"SON HAFTAYA 3 PUAN ÖNE GİRİYOR"

"Listeler açıklandığı günlerden itibaren dersek, sahaya çıktığımız da şöyle bir fotoğraf karşımıza çıkıyor; sayın Kılıçdaroğlu, son 3 haftaya sayın Erdoğan'ın 3 puan önünde giriyor.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN LEHİNE BİR DURUM VAR"

MAK Danışmanlık olarak aslında biz şu ana kadar şunu çok farklı görmedik; yani Millet İttifakı'na HDP'nin destek vermesi olarak bir bütün olarak bakıldığında Meclis'teki sayısal çoğunlukta Cumhur İttifakı'na karşı rahatlıkla lehine bir durum var.

MAKAS DARALIYOR

Ancak özellikle son bir ay içerisinde Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki makas daralmaya da başladı.

Pazartesinden sonraki yapılacak olan araştırmalar daha ciddi, doğru sonuçlar verecektir."

