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  4. Son dakika | Teröre büyük darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika | Teröre büyük darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi!

19.09.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dün Şanlıurfa'da terör örgütünün bir askerin şehit olduğu saldırısının ardından Mehmetçik teröre büyük darbe indirdi. Cezalandırma atışları sonucunda terör örgütüne ait onlarca hedef imha edilirken 17 terörist de etkisiz hale getirildi.

Son dakika | Teröre büyük darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu Sözleşmeli Er İsmet Aybek şehit olmuş, 1 asker de yaralanmıştı. Şehit Aybek'in kanı yerde kalmadı.

"CEZALANDIRMA ATIŞLARI"YLA VURULDULAR

Teröristlerin sınırın Suriye tarafından gerçekleştirdiği ve Suruç'ta bir askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan "cezalandırma atışları" sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, saldırının faillerinin de arasında olduğu 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri hemen karşılık verdi.

İlk olarak ateş destek vasıtaları ile teröristlerin bulunduğu bölgeler ateş altına alınırken bölgeye SİHA’lar sevk edildi.

Havadan atışlar ve ateş destek vasıtalarının sonrasındaki "cezalandırma atışları" sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, aralarında saldırıyı düzenleyenlerin de bulunduğu 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Sınırın Suriye tarafından 18 Eylül'de teröristlerce düzenlenen roketatar saldırısında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakolunda görevli bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

(AA)

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Milli Savunma Bakanlığı terörist
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