Son dakika | Türk mürettebatı taşıyan gemi Şangay açıklarında battı! Panik anları ortaya çıktı: "Allah'ım batıyoruz"

Son dakika haberi: Çin'de Şangay açıklarında OMEGA ve MIRABELLA isimli gemiler çarpışma yaşadı. Batan gemideki Türk mürettebat can filikasıyla gemiyi terk etti.

GEMİNİN BATMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada OMEGA gemisinin batma anını gösteren görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde gemideki mürettebatın panik içinde "Allah'ım batıyoruz" dediği duyuluyor.

"ÇATAN GEMİ TARAFINDAN DENİZDEN ALINDILAR"

Denizcilik Genel Müdürlüğünden olayla ilgili şu açıklama yapıldı:

"AAKK Merkezimizce, Şangay MRCC ile yapılan görüşmede Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir.

DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ

Geminin 3. Kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





