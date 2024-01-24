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  4. Son dakika | Türk mürettebatı taşıyan gemi Şangay açıklarında battı! Panik anları ortaya çıktı: "Allah'ım batıyoruz"

Son dakika | Türk mürettebatı taşıyan gemi Şangay açıklarında battı! Panik anları ortaya çıktı: "Allah'ım batıyoruz"

24.01.2024 10:01 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Çin'de 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan Marshall bayraklı OMEGA adlı gemi, MIRABELLA isimli gemi ile çarpışma sonucu battı. Denizciler çatan gemi tarafından denizden alındı. 3. kaptan ile görüşme sağlandı, Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Öte yandan batan gemideki mürettebatın çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Açıklardaki korku dolu anlarda gemicinin "Allah'ım batıyoruz" dediği duyuldu.

Son dakika haberi: Çin'de Şangay açıklarında OMEGA ve MIRABELLA isimli gemiler çarpışma yaşadı. Batan gemideki Türk mürettebat can filikasıyla gemiyi terk etti.

GEMİNİN BATMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada OMEGA gemisinin batma anını gösteren görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde gemideki mürettebatın panik içinde "Allah'ım batıyoruz" dediği duyuluyor.

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"ÇATAN GEMİ TARAFINDAN DENİZDEN ALINDILAR"

Denizcilik Genel Müdürlüğünden olayla ilgili şu açıklama yapıldı:

"AAKK Merkezimizce, Şangay MRCC ile yapılan görüşmede Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir.

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DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ

Geminin 3. Kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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gemi
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