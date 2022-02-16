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Son dakika: Türkiye'den Rusya ve Ukrayna'yla kritik temas

16.02.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile görüştü. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna gerilimi ele alındı. Diplomatik girişimlerin önemine değinildi.

Son dakika: Türkiye'den Rusya ve Ukrayna'yla kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yla yaptığı telefon görüşmelerinde, Moskova ile Kiev arasındaki gerginliğe ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Çavuşoğlu'nun Lavrov ve Kuleba'yla ayrı ayrı telefonda görüştüğü belirtildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KRİZ ELE ALINDI

Çavuşoğlu ile Lavrov görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin son gelişmelerin ele alındığı belirtilirken, açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu, sorunun çözümü için diplomatik girişimlerin önemine değinmiştir. Bu çerçevede, Bakan Çavuşoğlu ülkemizin Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yinelemiştir." ifadelerine yer verildi.

Lavrov'un ise 11-13 Mart'ta gerçekleştirilecek 2. Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağını ve bu vesileyle Antalya’da yapılması öngörülen Astana formatında Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edeceğini de teyit ettiği aktarıldı.

Çavuşoğlu'nun, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Lavrov’a teşekkür ettiği kaydedildi.

Kuleba ve Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde de Ukrayna-Rusya gerginliğine ilişkin son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Çavuşoğlu'nun ayrıca, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Kuleba'ya teşekkür ettiği kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu

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