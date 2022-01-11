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  4. Son dakika… Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor! Babasından açıklama geldi…

Son dakika… Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor! Babasından açıklama geldi…

11.01.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, dün bir video çekerek hayatına son verdi. Kara’nın intiharının ardından sosyal medyada arkasında bırakmış olduğu video çok konuşuldu. Enes Kara ölümünden önce çekmiş olduğu videoda kaldığı yurtta yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı yaşama sevincinin kalmadığından bahsediyordu. İşte Enes Kara’nın ölümü ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor! Babasından açıklama geldi…

Enes Kara’nın son dakika gelen ölüm haberi Türkiy’nin gündemine oturdu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7.katından atlayarak yaşamına son verdi. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söyledi. Üniversite yetkililerinden alınan bilgilere göre de, Kara'nın son 1 aydan bu yana birçok dersine girmediği ve içine kapanık olduğu da kaydedildi.

'KENDİME SADECE 3 SAAT AYIRABİLİYORUM'

Kara çektiği videoda ailesinin zoruyla yurtta kaldığını söyleyerek, "Şu an cemaat yurdunda kalıyorum. Hiç kalmak istemememe ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen. Defalarca söyledim ama beni burada kalmaya zorladılar" ifadelerini kullandı. Yurtta kendisine sadece 3 saat ayırabildiğini söyleyen Kara, şöyle devam etti: "3 saat gibi bir şey kalıyor ve kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum. Çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum. Özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan."

‘BEN BÖYLE BİR GELECEK İSTEMİYORUM’

Habertürk’ten Kenan Butakın'ın haberine göre; Kara'nın ölümünden önce, "Herkes doktorluktan kaçıyor, çünkü mobbing var, uzun süreli nöbetler var, hastadan şiddet görme ihtimali var, köle gibi çalışıyorsunuz, ben böyle bir gelecek istemiyorum" şeklinde bir not bıraktığı da kaydedildi.

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ADLİ TIP: ÖLÜMÜ YÜKSEKTEN DÜŞMEYE BAĞLI

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkililerinden alınan bilgilere göre de, Kara'nın yaşadığı binanın hemen yanındaki bir apartmanın 7.katından atladığı ve bu sırada olay yerinden geçmekte olan 112 Acil Servis çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi. Cenazesi bu sabah ailesi tarafından Hatay'a götürülen Kara'nın ölüm nedenine ilişkin adli tıp ön raporunda da ölümün yüksekten düşmeye bağlı meydana geldiği aktarıldı.

BABA KAYA: MANEVİ OLARAK AHİRETİNE FAYDASI OLSUN İSTEDİM

TELE 1’den Fırat Yeşilçınar’a konuşan Enes Kara’nın babası Mehmet Kara, yaşananları anlattı.

25 yıldır Nur Cemaati içerisinde olduğunu söyleyen baba Kara, şunları söyledi:
"Sürekli telefonla oynuyordu. İçine kapanık birisiydi. Fazla konuşmazdı. Çevresiyle falan da konuşmazdı. Videosunu izledim. Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Talebelerin kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Devlet yurdunda başvuru yapmadık. Durumumuz iyi. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Ben 25 yıldır Risale-i Nur okuyorum. Bir zararını görmedim. Ben bu cemaatin 25 yıldır içindeyim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır dedim. Cenazeyi aldık şu an dönüyoruz Hatay’a. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık."

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ARKADAŞLARINA 'TIP OKUMAYI SEVMİYORUM' DEDİ

Genç tıp öğrencisinin ayrıca özellikle son 1 ayda içine kapanık olduğu ve arkadaşlarına da tıp okumayı sevmediğini söylediği ifade edildi. Kara'nın son 1 ayda birçok dersine de girmediği aktarıldı.

ARKADAŞLARI ANMA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Enes Kara için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde anma töreni de gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde düzenlenen anma törenine katılan arkadaşları, saygı duruşunun ardından fakülte önüne karanfil bırakarak açıklamalarda bulundu.

Arkadaşları Enes Kara için toplandıklarını belirten Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep İlayda Baykendi, “Aldığımız haberle hepimiz derinden sarsıldık. Üzüntümüzü dile getirebilecek durumu ifade edebilecek tek bir kelime bulmak imkansız. Bugün burada Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Enes’in arkadaşları olarak Enes’i anmak için toplandık. Enes sen her zaman kalbimizde olacaksın" dedi.

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