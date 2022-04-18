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SON DAKİKA: Üçüncü ittifak için dikkat çeken hamle! Yeni isimle geliyor 4+2, 3+3...

18.04.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Değişen seçim kanunuyla birlikte siyasette yeni gelişmeler yaşanıyor. 24 Nisan'da bir araya gelecek 6'lı masada ikinci bir ittifak ihtimali de konuşulacak. Oy potansiyeline göre karşılıklı çekilme de uygulanabilir. Seçim kanunundan sonra muhalefet daha çok vekil çıkarmak için neler yapacak? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Üçüncü ittifak için dikkat çeken hamle! Yeni isimle geliyor 4+2, 3+3...

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı noktasında spekülasyonlar devam ederken yeni seçenekler de masada. Son dakika bilgisine göre Millet ittifakı içerisinde 4+2 ya da 3+3 seçenekleri de hayata geçirilebilir. Farklı bir isim taşıyan ikinci bir ittifakın oluşabileceği de gelen bilgiler arasında...

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SON DAKİKA: KARŞILIKLI ÇEKİLME OLABİLİR!

Posta Gazetesi Yazarı Murat Çelik, Habertürk'teki canlı yayında 6 partinin CHP ve İYİ Parti listeleriyle seçime girebileceğini belirtti. Millet İttifakı yapısı altında 4+2 seçeneğinin uygulanabileceğini söyleyen Çelik, farklı isim taşıyan ikinci bir ittifak oluşturulabileceğinin altını çizdi.

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FARKLI BİR İSİM TAŞIYAN İTTİFAK OLUŞTURULABİLİR

Aynı şekilde 4+2 seçeneğinin yanı sıra farklı bir isim taşıyan ikinci bir ittifak da oluşturulabilir. Ayrıca 3+3 yöntemi de belirlenebilir. Aslına bakacak olursak oyun devam ederken kural değişti. Seçim kanunun değişmesi oldukça önemli.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu; şartların değiştiğini ve yeniden bir araya gelinerek bu konuda bir karar alınması gerektiğini düşünüyor. Muhalefet cephesinden isyan gelmedi, altılı masada kurallar değişti biz de en iyisini yapmak için çalışmalıyız diye bir görüş var.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME ÇOK ÖNEMLİ!

İhtimaller arasında oy potansiyeline göre karşılıklu çekilme olması da var. Buna göre CHP'nin yeni seçim çalışması 24 Nisan'da belli olacak. 6 partinin genel başkanı 24 Nisan'da üçüncü kez görüşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Temel Karamollaoğlu CHP İYİ Parti

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