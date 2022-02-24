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  4. Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Putin'i Hitler'e benzetti! 'Naziler gibi saldırdınız'

Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Putin'i Hitler'e benzetti! 'Naziler gibi saldırdınız'

24.02.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, canlı yayında dünyaya seslendi! Rus lideri Putin'i Nazi Almanyası lideri Hitler'e benzeten Zelenskiy, 'Bizim için en büyük değer özgürlüğümüzdür. Rusya halkına seslenmek istiyorum. Bu savaşa karşı sesinizi yükseltin. Silahlanan her vatandaşımızın cezalarını ve yaptırımlarını kaldıracağız' dedi. Zelenskiy ayrıca vatandaşlarını kan bağışı yapmaya davet etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından tüm dünyanın gözü bölgeye çevrildi. Saldırıların ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı son dakika açıklamasında halkına direniş çağrısında bulunarak ‘askerlik deneyimi olan herkesi orduya katılmaya çağırıyorum’ ifadeleri kullandı.

Ukrayna lideri Zelenskiy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'ELİ SİLAH TUTAN HERKESİ DAVET EDİYORUZ'

Eli silah tutan herkesi davet ediyoruz. Yaralanan askerlerimiz var. Lütfen kan bağışı yapın. Bu zor şartlar altında her şirket her işletme geleceğimizi belirlemede büyük rol oynuyor. Lütfen toplum için çalışın. Halkımızın çıkarı için her türlü önlemi alacağız. Bugün bağımsızlığımızı savunuyoruz. Hepimiz müthiş bir ülkenin vatandaşlarıyız, lütfen ülkenizi eyaletinizi savunmaya hazır olun.

Ukrainian President Zelenskiy holds joint news conference with Polish and Lithuanian counterparts in Kyiv

'RUSLAR, NAZİ ALMANYASI GİBİ SALDIRDI!'

Ukrayna'da ülkesini korumak için silahlanan herkesin cezalarını ve yaptırımlarını kaldıracağız. Bu sabah tarihe geçti. Burada diplomatik bağlarımızı kopardık. Ukrayna özgürlüğünden taviz vermeyecek. Moskova'da ne düşünüyorsanız düşünün Ukraynalılar için özgürlük en büyük değerdir. Rusya, ülkemize saldırdı. Bunu uyanık bir şekilde yaptılar. 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası gibi saldırdılar. Rusya kötülükle ilerliyor.

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