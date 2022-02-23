Son dakika: Ukrayna ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar "Güçlü bir yanıt verilecek"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı açıklamada, "Avrupa ve NATO'nun çabalarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. Aynı saatlerde Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise "Yaptırımlara ölçülü ve ABD’nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt verilecek." denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamalarından satır başları:



"Rusya’nın sözde cumhuriyetleri kabul ettiğini tanıdığını görüyoruz. Ve Rus kuvvetlerinin sınırın ötesine geçmeye çalıştığını görüyoruz. Biz suçları değerlendirirken diğer devletlerle birlikte hareket ediyoruz. Yine Ukrayna’ya yönelik egemenliğine yönelik bir saldırı olduğunu görüyoruz. Toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı söz konusu. Rus Federasyonunun askeri mevcudiyeti Donbask bölgesinde ayrılıkçıların arkasına sığınarak artıyor. Ve bunun tek taraflı olarak Minsk sözleşmenin ihlali olarak görüyoruz. Bu aynı zamanda Ukrayna’nın uluslararası çabalarını da engelleme anlamına geliyor.

"KARARLI DAVRANMAMIZ GEREKİYOR"

Uluslararası camianın yanıtına bakmamız gerekirse kararlı davranmamız gerekiyor. İvedilikle harekete geçmemiz ve sert olmamız gerekiyor. Ukrayna dünkü ve önceki günkü kararları memnuniyetle karşılamaktadır. Dün belli başlı yaptırımlar gelmiştir. Burada Ukrayna’da biz çabalarımızı sürdürüyoruz amacımız Rusya’ya karşı çıkma ve gerilimi durdurabilmek. Biz Avrupalıların ve NATO’nın çabalarına teşekkür ediyoruz.

"AVRUPA'NIN DESTEĞİ SÜRECEK"

Avrupa’nın desteği sürecek Ukrayna’ya yönelik olarak. Bugün son derece önemli bir sinyal aldık Ukrayna toplumundan ulusumuzun bir araya gelmesi açısından. Bu fikrimizin desteklenmesinden memnuniyet duyuyorum. Polonya’nın da desteği ile birlikte Ukrayna’ya aday ülke statüsünün verilmesini rica ediyoruz iş birliğimizi dostlarımızla birlikte sürdüreceğiz."

Ayrıntılar geliyor...





