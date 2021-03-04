Son Dakika: Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı

İhraç edilmesinden sonra mahkeme kararıyla İYİ Parti'ye dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'deki yaptığı açıklamada partinin kuruluş amacından uzaklaştığını belirterek, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları: İYİ Parti kuruluş amacından uzaklaşmıştır. Tasfiye edilen Türk milliyetçilerinin yerine gelen 30 Ağustos'u bütün Türkiyelilerin bayramı diye kabul eden FETÖ'cü zihniyettir. İfadenin kanıtı, televizyonlarda, internette seyredebileceğiniz görüntülerdir. Hiç kimse inkar edemez. 'FETÖ'CÜ SIZMA BÜTÜN UYARILARA RAĞMEN DEVAM ETMEKTEDİR' İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızma, bugün de yapmış olduğumuz bütün uyarılara rağmen devam etmektedir. Bazı kesimler İYİ Parti'deki krizin 19 Ekim 2020'de benim CNN Türk'te İstanbul İl Başkanı ile ilgili açıklama ve sonrasında bana karşı kurulan komplo, yani ihraç komplosu süreciyle başladığını düşünüyorlar. Oysa Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin tasfiyesi partinin kuruluş sürecinden hemen sonra başlamıştır. 'AKŞENER'E KARŞI GENEL BAŞKANLIK MÜCADELESİ İÇİNDE OLMADIM' Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadım. Teşkilatları dahi, şüphe çekmesin, Özdağ'ın gizli gündemi var demesinler diye ziyaret dahi etmedim. Bu parti kurulurken Türk milliyetçilerine vermiş olduğum bir söz vardı, bu partiye FETÖ, PKK ve diğer etnik bölücü unsurlar, küreselleşmeye teslim olmuş kişiler ve gruplar sızamaz. Ben sadece bu sızma ile mücadele ettim. Bu Akşener'i rahatsız etmiş.

'İYİ PARTİ, CHP'NİN UYDU PARTİSİ HALİNE GETİRİLMİŞTİR' Sarı sendikalar işçinin hakkını savunur gibi yaparlar ama savundukları işverenin çıkarlarıdır. Bir de sarı muhalefetçilik var. Ödülünü Erdoğan tarafından yerli ve milli muhalefet olarak adlandırılarak alıyor. Cumhur İttifakı'nın varolma nedeni Akşener'in tek başına seçime girmeye cesaretinin olmamasıdır. İYİ Parti sadece yerel seçimlerden çırak çıkmadı, parti CHP'nin uydu partisi haline getirilmiştir. Bana kızacağınıza İYİ Parti'nin iç işlerine karışan İBB Başkanı'na kızın. 'AKŞENER SESSİZ KALDI' HDP Kars'ı Akşener'in yanlış tutumundan dolayı kazandı. Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır. Sürecin önünü açmıştır. Bu süreci durduracak mükemmel bir çözüm, hatta mükemmel ötesi çözüme rağmen bunu reddetmiştir. Akşener istediği kadar inkar etsin HDP ile anayasa çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaların 64 saat görüntüsü var, ben bir bölümünü seyrettim. 'BENİ İHRAÇ EDECEK KADAR CESUR DEĞİLDİR, BEN İSTİFA EDİYORUM' Ben kendimi bildim bileli Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini savundum, savunmaya devam ediyorum. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben istifa ediyorum.