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  4. SON DAKİKA | Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı! Fotoğrafı ortaya çıktı: PKK/KCK...

SON DAKİKA | Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı! Fotoğrafı ortaya çıktı: PKK/KCK...

26.04.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan Dönmez'in bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasına katıldığı ve PKK saflarında yer aldığının tespit edildiği belirtildi.

SON DAKİKA | Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı! Fotoğrafı ortaya çıktı: PKK/KCK...

Son dakika: İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez, gözaltına alındı. Gözaltına alınan Dönmez'in bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasına katıldığı ve PKK saflarında yer aldığının tespit edildiği belirtildi.

KIRSAL ALANDA SİYASİ VE SİLAHLI EĞİTİM ALMIŞ

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'den 13. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ayten Dönmez'in PKK'nın faaliyet yürüttüğü kırsal alanda siyasi ve silahlı eğitim aldıktan sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye girdiğini belirledi. Polis, bu sabah Dönmez'in Üsküdar'da kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Dönmez gözaltına alındı. Dönmez hakkında yapılan sorgulamada 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

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Öte yandan Dönmez'in terör örgütü PKK'nın eğitim alanında çekildiği belirtilen fotoğrafları da ortaya çıktı.

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