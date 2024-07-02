HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | Yine yeniden Murat Kurum! Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni... Görevi Özhaseki'den devraldı

SON DAKİKA | Yine yeniden Murat Kurum! Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni... Görevi Özhaseki'den devraldı

02.07.2024 13:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi : Yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı olan Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı. Bakanlıktaki törende iki isimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Bakan Kurum yaptığı açıklamada "81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında her türlü gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

SON DAKİKA | Yine yeniden Murat Kurum! Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni... Görevi Özhaseki'den devraldı

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Eski Bakan Mehmet Özhaseki, görevi Bakan Murat Kurum'a teslim etti.

Görevi devreden Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Şeferli bir görevi ifa etmeye çalıştım. Bilgim birikimim çabam ne kadarsa hepsini vermeye çalıştım. Giderken başınızın dik olması çok önemli.

"KUTSAL BİR GÖREV BU"

Elbette biz kanunlara karşı sorumluyuz hesap vereceğiz. Yapmış olduğum hizmetlerden sonra vicdanen huzurluyum. Kutsal bir görev bu. Sayın Kurum kardeşim inşallah bunu başaracaktır."

kurum

Görevi devralan Murat Kurum ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Görevi yeniden bana tevdi ettiren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Vatandaşlarımıza aziz milletimize sözlerimizi tutmaya gayret edeceğiz. 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında her türlü gayreti göstereceğiz. Aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim! Yeni dönemdeki hedefi açıkladı Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim! Yeni dönemdeki hedefi açıkladı

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kritik toplantı! Bakan Güler, birlik komutanları ile görüştüKritik toplantı! Bakan Güler, birlik komutanları ile görüştü
"Suriyelilere vergi muafiyeti var" iddiası… Açıklama geldi"Suriyelilere vergi muafiyeti var" iddiası… Açıklama geldi
Antalya'da olaylar büyüdü: Suriyelilerin araç ve iş yerlerine zarar verildi!Antalya'da olaylar büyüdü: Suriyelilerin araç ve iş yerlerine zarar verildi!
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Özhaseki Murat Kurum
En Çok Okunan Haberler
Önce izmarit vergisi sonra gençlere satış yasağı!

Önce izmarit vergisi sonra gençlere satış yasağı!

Borsada vergi için tarih belli oldu! Bakan Şimşek duyurmuştu: Süre 2 yıldan 5 yıla çıkacak

Borsada vergi için tarih belli oldu! Bakan Şimşek duyurmuştu: Süre 2 yıldan 5 yıla çıkacak

MİT de devrede! Suriye ve Kayseri'deki olaylarla ilgili net açıklama

MİT de devrede! Suriye ve Kayseri'deki olaylarla ilgili net açıklama

Suriye'de Türk bayrağına saldırı: Suriyeli komutanlardan 'provokasyon' uyarısı

Suriye'de Türk bayrağına saldırı: Suriyeli komutanlardan 'provokasyon' uyarısı

İmamoğlu'na nispet mi misilleme mi? Herkesin atladığı detay

İmamoğlu'na nispet mi misilleme mi? Herkesin atladığı detay

Karısını yumrukluyordu... Neye uğradığını şaşırdı!

Karısını yumrukluyordu... Neye uğradığını şaşırdı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.