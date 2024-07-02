SON DAKİKA | Yine yeniden Murat Kurum! Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni... Görevi Özhaseki'den devraldı

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Eski Bakan Mehmet Özhaseki, görevi Bakan Murat Kurum'a teslim etti.

Görevi devreden Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Şeferli bir görevi ifa etmeye çalıştım. Bilgim birikimim çabam ne kadarsa hepsini vermeye çalıştım. Giderken başınızın dik olması çok önemli.

"KUTSAL BİR GÖREV BU"

Elbette biz kanunlara karşı sorumluyuz hesap vereceğiz. Yapmış olduğum hizmetlerden sonra vicdanen huzurluyum. Kutsal bir görev bu. Sayın Kurum kardeşim inşallah bunu başaracaktır."

Görevi devralan Murat Kurum ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Görevi yeniden bana tevdi ettiren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Vatandaşlarımıza aziz milletimize sözlerimizi tutmaya gayret edeceğiz. 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında her türlü gayreti göstereceğiz. Aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





