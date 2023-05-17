Son dakika | YSK'dan seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili flaş açıklama! "Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır"

Son dakika haberi: 14 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasının ardından sandık sonuçlarına çeşitli itirazlar geldi. YSK Başkanı Ahmet Yener itiraz süreciyle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadaki iddialara ilişkin uyarıda bulunan Yener öte yandan "Yurt dışı seçmen listesine kayıtlı seçmenlerimiz herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanmaları mümkündür" açıklamasında bulundu.

"SOSYAL MEDYADAKİ ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Ahmet Yener konuşmasında şunları ifade etti:

"Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgilisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli. Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır."

YURT DIŞI SEÇMEN LİSTELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

"Ayrıca yurt dışı seçmen listesine kayıtlı seçmenlerimizin herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanmaları yasal olarak mümkündür. Herhangi bir temsilciliğimizde kayıtlı görülen seçmen sayısından fazla oy kullanılması yasal mevzuata uygundur. YSK'mız teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilerle veri akışını gerçekleştirmiş olup kesin sonuçların açıklanmasından sonra sonuçlar tüm kamuoyuyla paylaşılacaktır."