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SON DAKİKA: YSK, oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı! 'Geçerli sayılacak'

14.05.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye bugün sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oy verme işlemleri devam ederken oy pusulalarına vurulan sandık mührüyle gelen görseller sosyal medyada gündem oldu. Bazı partiler söz konusu oy pusulaları ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. YSK yapılan başvuruları karara bağlayarak mühür bulunan oy kağıtlarının geçerli olacağını ifade etti.

SON DAKİKA: YSK, oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı! 'Geçerli sayılacak'

Bazı partiler, bazı sandıklarda cumhurbaşkanı pusulasının ön yüzüne sandık kurulu mührü vurulduğu, ayrıca bazı pusulaların arkası mühürlenirken bu mührün mürekkep lekesi nedeniyle pusulanın ön yüzünde de görüldüğüne ilişkin verileri YSK'ye iletti.

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YSK, başvuruların incelenmesinin ardından karar aldı. Kararda, "Söz konusu pusulalar hakkında oy sayım ve döküm esnasında 298 sayılı Kanun'un 98 ve 101'inci ile Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge'nin 41.maddeleri uyarınca işlem yapılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

"ZARFLAR GEÇERLİ SAYILIR"

YSK kararında atıfta bulunulan 298 sayılı Kanun'un 98'inci maddesi, "Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır." hükmünü içeriyor.

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YSK'nin kararında yer verilen aynı kanunun 101'inci maddesi ile Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge'nin "Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü" başlıklı 41'inci maddesinde ise "Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikayet ve itirazlar, işi durdurmaz." hükmü yer alıyor.

Kaynak: AA

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