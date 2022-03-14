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Son dakika | Zelenski'den müzakere açıklaması! Nihai hedefi duyurdu

14.03.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den müzakere açıklaması geldi. 19 gündür bağımsızlık, özgürlük ve hayatta kalma savaşı verdiklerini belirten Zelenski, Rusya ile müzakereler konusunda da, "Heyetlerin görevi, iki devlet başkanının toplantısını organize etmektir" yorumunda bulundu.

Son dakika | Zelenski'den müzakere açıklaması! Nihai hedefi duyurdu

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırısındaki son durumu anlattı. Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere katılan heyetlerin görevinin, iki ülkenin devlet başkanlarının katılacağı bir toplantıyı organize etmek olduğunu söyledi.

"NATO ÜLKELERİNİN LİDERLERİNİ BİR YIL ÖNCE UYARMIŞTIK"

Ukrayna'nın Lviv kentinde, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne, Rus ordusu tarafından yapılan füze saldırısına tepki gösteren Zelenski, saldırı sonucu 35 kişinin öldüğünü, 134 kişinin yaralandığını hatırlatarak, bu merkezde Rusya'ya tehdit yaratacak herhangi bir altyapının bulunmadığını aktardı.

Saldırı düzenlenen merkezin bir NATO ülkesi sınırına sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkati çeken Zelenski, Rusya'nın saldırıya geçeceğine ilişkin daha bir yıl önce NATO ülkelerinin liderlerini uyardıklarını anımsattı.

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HAVA SAHASINI KAPATMA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

NATO ülkelerinin de kısa bir süre sonra Rus tehdidi ile karşı karşıya kalabileceklerini savunan Zelenski, "Şimdi size tekrar söyleyeyim: Ukrayna gökyüzünün kapatılmaması, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO vatandaşlarının topraklarına da düşeceği anlamına geliyor. Bu sadece bir zaman meselesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Dün, Rus askerlerinin saldırıları sonucu Kiev'e yakın bir Amerikalı gazetecinin öldürüldüğünü, diğerinin ise yaralandığını, savaştan kaçan mültecilerin sığındığı bir manastırın ise Rus ordusu tarafından bombalandığını dile getiren Zelenski, "Bu, Rusların ideolojisinin, yalanların bir kopyası olduğunu gösteriyor" dedi.

"HEYETLERİN GÖREVİ İKİ DEVLET BAŞKANINI BİR ARAYA GETİRMEK"

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Zelenski, burada ülkesinin heyetine verilen talimatlardan birinin, iki ülkenin devlet başkanlarının bir araya getirilmesi için çaba sarf etmek olduğunu belirtti.

Konuşmasında, "Heyetimizin üyelerinin belirli bir görevi vardır ve bu, iki devlet başkanının toplantısını organize etmesidir" ifadesine yer veren Zelenski, söz konusu olası görüşmenin gerçek sonuçlara odaklanması gerektiğini vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ön sonuçlarının ele alınması için bugün bir görüşmenin yapılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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