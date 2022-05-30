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SON DEPREMLER: 30 Mayıs deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Mayıs 2022 Pazartesi

30.05.2022 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ile 30 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntıları yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Ankara, Muğla, Hakkari, Van gibi bazı illerimizde ve Yunanistan'da sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar internette 30 Mayıs deprem mi oldu? konu başlığını araştırıyor. İşte 30 Mayıs 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER: 30 Mayıs deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Mayıs 2022 Pazartesi

Son depremler listesi ve "30 Mayıs deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı, Ankara, Muğla, Hakkari, Van gibi bazı illerimizde ve Yunanistan'da sarsıntı gerçekleştiği kaydedilirken; 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü gerçekleşen sarsıntılara ilişkin araştırma yapan vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi internette, 30 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli son depremler soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 30 Mayıs 2022 Pazartesi gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntıları haberimizde...

30 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 30 Mayıs Pazartesi günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 30 Mayıs Pazartesi günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 MAYIS 2022 PAZARTESİ

2022.05.30 05:05:20 40.4640 32.9230 8.0 -.- 1.7 -.- ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) İlksel
2022.05.30 05:02:31 38.8138 26.4040 1.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.30 04:40:39 37.0638 28.3573 5.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.30 04:24:25 37.3498 43.4112 15.1 -.- 2.4 -.- CIGLI-CUKURCA (HAKKARI) İlksel
2022.05.30 04:04:36 35.7837 27.1022 8.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.30 03:28:41 39.0408 44.1138 5.7 -.- 1.5 -.- YUKARIGULDEREN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2022.05.30 02:35:03 38.9920 27.8733 7.3 -.- 1.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.05.30 02:21:00 38.9953 27.8318 6.8 -.- 3.2 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.05.30 02:02:45 38.3967 28.4890 9.3 -.- 0.7 -.- AKKECILI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2022.05.30 01:49:47 39.0348 23.5992 5.0 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.30 00:34:10 36.4020 27.0033 9.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.30 00:21:39 36.9685 27.3755 11.3 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi Ankara
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