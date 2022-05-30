SON DEPREMLER: 30 Mayıs deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Mayıs 2022 Pazartesi

Son depremler listesi ve "30 Mayıs deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı, Ankara, Muğla, Hakkari, Van gibi bazı illerimizde ve Yunanistan'da sarsıntı gerçekleştiği kaydedilirken; 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü gerçekleşen sarsıntılara ilişkin araştırma yapan vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi internette, 30 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli son depremler soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 30 Mayıs 2022 Pazartesi gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntıları haberimizde...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 30 Mayıs Pazartesi günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 30 Mayıs Pazartesi günü meydana gelen depremler...
2022.05.30 05:05:20 40.4640 32.9230 8.0 -.- 1.7 -.- ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) İlksel
2022.05.30 05:02:31 38.8138 26.4040 1.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.30 04:40:39 37.0638 28.3573 5.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.30 04:24:25 37.3498 43.4112 15.1 -.- 2.4 -.- CIGLI-CUKURCA (HAKKARI) İlksel
2022.05.30 04:04:36 35.7837 27.1022 8.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.30 03:28:41 39.0408 44.1138 5.7 -.- 1.5 -.- YUKARIGULDEREN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2022.05.30 02:35:03 38.9920 27.8733 7.3 -.- 1.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.05.30 02:21:00 38.9953 27.8318 6.8 -.- 3.2 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.05.30 02:02:45 38.3967 28.4890 9.3 -.- 0.7 -.- AKKECILI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2022.05.30 01:49:47 39.0348 23.5992 5.0 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.30 00:34:10 36.4020 27.0033 9.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.30 00:21:39 36.9685 27.3755 11.3 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:
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