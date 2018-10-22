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Son dönemin popüler estetiği Brezilya poposu estetiği hakkında bilmeniz gerekenler

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POPO HABERLERİ  | 22.10.2018 10:30 | Son Güncelleme

Popo bölgesi kadın vücudunun estetik açıdan önemli merkezlerinden birisi. Özellikle son yıllarda, Güney Amerika’dan gelen Latin kültürünün medya üzerindeki etkisi de popo estetiğinin daha popüler bir hale gelmesine neden oldu.

Son dönemin popüler estetiği Brezilya poposu estetiği hakkında bilmeniz gerekenler

Popo büyütme ve şekillendirme işlemi için günümüzde 2 farklı yaklaşım bulunuyor. Birincisi popo protezleri, ikincisi ise Brezilya Poposu olarak bilinen popoya yağ transferi işlemi. Yağ transferi işlemi çok doğal sonuçlar sağladığından ve hiçbir yabancı madde gerektirmediğinden çok tercih edilen bir yöntem haline geldi.

SİZ FAZLALIKLARDAN KURTULURKEN POPONUZ DOLGUNLAŞSIN

Fazlalık yağ bulunan bölgelerden yağ dokusu alınıp, bu dokuyu saflaştırdıktan sonra popoya enjekte ediliyor. Örneğin, göbeğin yanlardan taşan kısımlar ve basenlerin yan bölgeleri gibi bölgelerdeki fazlalık yağı alıp poponuza transfer ediliyor. Hem fazlalıklarınızdan kurtulmuş oluyorsunuz hem de poponuzun dolgunluğu artırıyor. Böylece vücut hatlarınızı ciddi ölçüde güzelleşmiş oluyor. Tabii bu operasyon için, cerrahın büyük miktarlarda yağ transferi yapma konusunda ciddi ölçüde deneyimli olması çok önemli. Genelde poponun her iki tarafına aynı miktarda yağ yerleştiriyoruz ve bu yaklaşık bir litre kadar. Bu miktar yüze, ellere hatta memelere transfer ettiğimiz yağdan çok daha fazladır. Yağ alınması, yağ izolasyonu ve yeniden enjekte edilme ile ilgili dikkatli tekniklerin uygulanması, yağ grefti miktarını arttırmak ve nodül ve sıvı kistlerinin oluşumundan kaçınmak için gereklidir. Yağın bir kısmının bir süre sonra kaybolacağını göz önünde bulundurarak, ihtiyaç duyulandan bir miktar daha fazla yağ transfer edilerek işlem gerçekleştiriliyor. Operasyonun sonuçları kalıcıdır.

GÜVENİLİRLİĞİNDEN ŞÜPHENİZ OLMASIN

Yağ transferi operasyonları, güvenli ameliyatlardır. Deneyimli cerrahlar tarafından uygulandığında komplikasyon riski çok düşüktür ve vücudun herhangi bir bölgesine hacim ve şekil kazandırma konusunda çok etkilidir. Biz estetik cerrahlar, vücut dokularınızdan güzel biçimler ve hatlar oluşturmayı amaçlarız.

ABARTIYA KAÇMADAN DOĞAL GÜZELLİĞİ YAKALAYIN

Yağ, insan vücudunu şekillendirmenin çok iyi bir yoludur. Kullandığımız yağ kendi yağınız olduğundan, Brezilya Poposu aslında son derece doğal bir operasyondur. Bu işlem, kusurlarınızın üç boyutlu olarak giderilmesini sağlar.
Bununla birlikte, eğer vücudunuzda Brezilya Poposu için yeterli miktarda yağ bulunmuyorsa, istediğiniz görüntüye popo protezleriyle sahip olmanızı da sağlayabiliyoruz.

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https://www.instagram.com/vanityestetik/

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Brezilya poposu hakkında bilmeniz gerekenlerBrezilya poposu hakkında bilmeniz gerekenler
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