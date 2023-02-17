HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son giydiği kıyafet... Her kare gözyaşlarına boğdu! Deprem felaketinin ardından mezarlıkta yürek yakan manzara

Son giydiği kıyafet... Her kare gözyaşlarına boğdu! Deprem felaketinin ardından mezarlıkta yürek yakan manzara

17.02.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor. Vefat edenlerin mezarlıklarda mezar taşlarına asılanlar ise yürekleri dağlıyor. Mezarlıkta çekilen her bir fotoğraf görenleri gözyaşlarına boğarken mezar taşlarına cenazelerin yakınları tarafından bebeğin son giydiği kıyafet, gelin duvağı, asker üniforması ve bebek battaniyesi gibi eşyaların asıldığı görüldü.

Son giydiği kıyafet... Her kare gözyaşlarına boğdu! Deprem felaketinin ardından mezarlıkta yürek yakan manzara

Türkiye büyük bir felaket yaşadı ve büyük afetin üzerinden tam 12 gün geçti. 6 Şubat sabahı Güneydoğu Anadolu’da yer alan Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem insanları uykusunda yakaladı. Şiddetli deprem saat 04.17’de meydana geldi. 50 saniye gibi uzun bir sallantının ardından Gaziantep Nurdağı merkez üssü olmak üzere 6,6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Herkes neye uğradığını şaşırmış bir halde kendisini sokağa atma çalıştı. Yıkılan binaların enkazının altından ilk etapta vatandaşlar kendi imkanları doğrultusunda çıkmaya çalıştı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Her şey bitti derken bu kez saat 13.24’te Kahramanmaraş Elbistan’da 7,6 şiddetindeki ikinci büyük deprem meydana geldi. İlk depremde hasar alan binalar bu depremde yerle bir oldu. 38 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. Bölgedeki 2 büyük depremin ardından 4 bin 734 artçı deprem meydana geldi. Şimdi, depremlerde hayatını kaybedenler toprağa verilirken mezarlıkta kaydedilen görüntüler yürek yaktı.

4ff3d6c5-b1f6-4a42-a4b2-7b7347eaf2f8

DUALARLA UĞURLANIYORLAR

Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile mezarlığa getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor. Her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası dualarla uğurlanıyor.

40fe2216-ad91-4ec1-8958-02d7d0755eb3

SON GİYDİĞİ KIYAFET...

İşlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığın önlenmesi için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor.

ccddbef9-3240-42d9-9e46-8a3c83810354

Hayatını kaybedenlerin mezar taşlarına yakınları tarafından son giydikleri, bebek kıyafeti ve battaniyesi, gelin duvağı, asker üniforması, baş örtüsü, çocuk ayakkabısı, atkı ve bere gibi giysilerin asılması yürek dağlıyor. (İHA)

d024c64c-7747-4107-a53a-d771177f4946

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yardım standından malzemeleri alıp istifledi, 'Depremzedeyim' deyip satmaya başladı! Savunması ortaya çıktı: Çocuk kıyafetlerini bakın neden almış...Yardım standından malzemeleri alıp istifledi, 'Depremzedeyim' deyip satmaya başladı! Savunması ortaya çıktı: Çocuk kıyafetlerini bakın neden almış...
Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haberEnkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber
11'inci gün mucizesi! 248. saatte enkazdan sağ çıkarıldı11'inci gün mucizesi! 248. saatte enkazdan sağ çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
deprem mezarlık mezar

En Çok Okunan Haberler

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Ezber bozan İstanbul depremi sözleri! "7.5'e dayanır..."

Ezber bozan İstanbul depremi sözleri! "7.5'e dayanır..."

Fox TV muhabirinin zor anları: Kolunu tutup itti

Fox TV muhabirinin zor anları: Kolunu tutup itti

Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!

Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! İşin sırrı çözüldü

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! İşin sırrı çözüldü

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.