Son seçim anketi | Muharrem İnce'nin partisinin (Memleket Partisi) oy oranı dikkat çekti

Erken seçim iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken gelen son seçim anketindeki sonuçlar dikkat çekti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 22-24 Mayıs tarihleri arasında 1836 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını aktardı.

MUHARREM İNCE SÜRPRİZİ

Buna göre Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi'ni geride bıraktı.

Anket çalışmasında, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra seçmenin yüzde 39.1'i AK Parti, yüzde 24.8'i CHP, yüzde 10.4'ü MHP, yüzde 10.3'ü HDP, yüzde 9.5'i İYİ Parti, yüzde 1,4'ü Memleket Partisi, yüzde 1.1'i Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi, yüzde 1.1'i DEVA Partisi'ne oy vereceğini açıklarken Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek oyların yalnızca binde 1'ini aldı.

Kararsızların yüzde 6.4 olduğu ankette, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şu sonuçlar çıktı:

AK Parti: %39.1

CHP: %24.8

MHP: %10.4

HDP: %10.3

İYİ Parti: %9.5

Memleket Partisi: %1.4

TDP: %1.1

DEVA Partisi: %1.1

Saadet Partisi: % 0,5

BBP: % 0,5

Vatan Partisi: % 0,4

Yeniden Refah Partisi: % 0,2

Gelecek Partisi: %0,1

Diğer: % 0,7



