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Son seçim anketi sonuçlarını Gezici Araştırma yayınladı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti…

09.03.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken bir anket daha paylaşıldı. Gezici Araştırma’nın yayınladığı son seçim anketine göre AK Parti ile CHP arasındaki fark giderek azalırken Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ise Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı geride bıraktığı görüldü. İşte son dakika yayınlanan seçim anketindeki çok çarpıcı o sonuçlar…

Son seçim anketi sonuçlarını Gezici Araştırma yayınladı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti…

Son dakika haberleri: Gezici Araştırma şirketi, Şubat ayı içerisinde yapılan son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Gezici Araştırma tarafından yapılan yeni seçim anketinde partiler arasındaki sonuçlar ve Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda alabileceği sonuçlar paylaşıldı. Son anketin sonuçlarına göre; AK Parti ile CHP arasındaki fark azalırken Kılıçdaroğlu’nun da ikinci turda Erdoğan’ı 5 puan farkla geçtiği görüldü.

Gezici Araştırma tarafından yapılan anket çalışmasında katılımcılara "Bu pazar genel seçim yapılsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yönetildi. 17 partinin oy potansiyellerinin paylaşıldığı ankette; CHP ile AK Parti’nin arasındaki farkın azaldığı görüldü.

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Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçtiği görüldü.

***Anket sonuçları şöyle:

2

PARTİLERİN OY DAĞILIMI

AK Parti: Yüzde 30,4

CHP: Yüzde 28,2

İYİ PARTİ: Yüzde 11,3

HDP: Yüzde 10,1

MHP: Yüzde 9,2

DEVA: Yüzde 2,2

GELECEK: Yüzde 1,4

MEMLEKET: Yüzde 1,2

ZAFER: Yüzde 1,2

YRP: Yüzde 1

TDP: Yüzde 0,9

DP: Yüzde 0,9

SAADET: Yüzde 0,8

BBP: Yüzde 0,6

TİP: Yüzde 0,4

VATAN: Yüzde 0,1

DSP: Yüzde 0,1

3

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

"Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsa kime oy verirsiniz?" sorusuna katılımcılar şu yanıtı verdi:

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Yüzde 52,6

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Yüzde 47,4

4

İTTİFAK ANKETİ

"Size göre ülkenin ekonomik sorunlarını kim çözebilir?" sorusuna katılımcılar şu yanıtları verdi:

MİLLET İTTİFAKI

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 40,1

Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 51,6

CUMHUR İTTİFAKI

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 37,6

Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 48,4

KARARSIZLAR: Yüzde 22,3

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