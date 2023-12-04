Son sözü Akşener söyleyecek! Randevu talebi yanıtsız kaldı... "İYİ Parti'yle farkımız 1 puan"

Yerel seçimlere 3,5 ay kala siyasi partiler bir yandan iş birliği seçeneklerini bir yandan kendi başlarına girme durumuna ilişkin hazırlıklarını artırdı. Cumhur İttifakı'nda gözler bu hafta heyetler arası yapılacak toplantılarda. CHP'nin İYİ Parti'ye teklifi için ise bugünkü İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısından çıkacak sonuç bekleniyor. İYİ Parti'nin değerlendirmesi beklenen bir başka teklif ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'üçüncü yol' vurgusuyla bir paylaşım yapan Ümit Özdağ, İYİ Parti'ye ve Meral Akşener'e seslenerek yerel seçimlerde birlikte hareket etme teklifinde bulunmuştu. Özdağ ayrıca Meral Akşener'den randevu talep ettiğini de ifade etmişti. Gazeteci Bahar Feyzan'ın sorularını yanıtlayan Özdağ, teklifine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"GERİ ADIM ATMADIM, ELEŞTİRİLERİM BAKİ"

"Ben bu çağrıyı Meral Hanım'a yaptığım tweet'imde daha önce yapmış olduğum eleştirileri tekrarladım. Bunların hiçbirisinden de geri adım atmadım. O eleştiriler baki. Ama orada bir şey söylüyorum. 'Gelin bunları erteleyelim, çözelim veya çözmeyelim. İki kutuplu siyaset var AKP ve CHP ekseninde. Bunu çıkartalım ve Atatürkçülerin Türk milliyetçileri rahatlıkla bir ittifaka oy verebilsinler.' Üçüncü bir seçenek olsun."

"İYİ PARTİ'YLE ARAMIZDAKİ FARK 1 PUAN"

Sözlerine son anketlere değinerek devam eden Özdağ'ın verdiği istatistik de dikkat çekti:

"Çünkü şu anda biz yüzde 6.5 görünüyoruz, İYİ Parti de 7.5 görünüyor. Bu vermiş olduğum rakamlarda hiçbir abartma yok. Yaptığımız anketlerde de böyle çıkıyor ama bizim dışımızdaki bütün anketlerde de böyle çıkıyor. Yani bugün İYİ Parti ile aramızdaki oy farkı 1'e inmiş durumda."

"RANDEVU TALEBİME GERİ DÖNÜŞ OLMADI"

Akşener'den ayrıca randevu istediğini hatırlatan Özdağ, geri dönüş alamadığını açıklarken şunları söyledi:

"Siyasette kavga edersin ama kişisel duygularınızla bütün bir siyaseti tanımlayıp millete yük olmazsınız. Onun için biz de Zafer Partisi olarak eleştirilerimiz baki olmakla birlikte, parantez içerisine alıp bir teklifte bulunduk. Randevu da istedim Meral Hanım'dan özel kalemi aracılığıyla. Geri dönüş olmadı. Cuma günü, tweet attım ve ertesi günü de istedim. Ama dönüş olmadı. Olur mu, bilmiyorum. Ama biz parti olarak görevimizi yaptık."