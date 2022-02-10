Son zamanlarda şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'den ilham alınan kombin önerileri

Şık görünmek için öyle ahım şahım parçalara ve abartılı bütçelere gerek yok. Tek tek baktığınızda gözünüze basit gelen ama bir araya geldiğinde çok tarz görünecek parçalar kullanarak zahmetsizce şık olabilirsiniz. Zımba ve dantel detaylarıyla süslü muhteşem saten bluzu, kış aylarını sıcacık geçirmenizi sağlayacak örgü taytı ve zincir detayıyla görünümüne uyum sağlayan botuyla Melis Sezen bunu başarmış! Siz de bu tarzı beğendiyseniz sizler için hazırladığımız benzer kombin önerilerine göz atabilirsiniz.

1. Dantel ve satenin uyumu

Dantelin modası hiçbir zaman geçmeyecek gibi. Bir de rengi siyahsa tamamdır bu iş. Dantel işlemeli yakasıyla son derece zarif görünen bu askılı bluz tam da aradığınız şıklıkta. Joker bir parça olan bu bluzu her türlü parçayla kombinleyebilirsiniz. Bluzu kullanarak kot pantolonla sportif, etekle daha resmi bir görünüm yakalamak mümkün. Ayrıca bu şahane parça bir hırkanın içinde de blazer ceketle de çok güzel görünecek. Gardırobunuzdan eksik etmemeniz gereken, her ortama uyum sağlayabilecek bir parça arıyorsanız işte buldunuz. Erkek arkadaşınızla veya arkadaşlarınızla buluşurken, alışverişe çıkarken veya özel günlerde bu sade bluz ile yaptığınız kombinler şıklığınızı ortaya çıkaracak.

2. Sıcaklık ve şıklık bir arada

Sıradaki ürünümüz her mevsimde vazgeçilmez olan taytlar. Melis Sezen'in giydiği ve ona çok yakışan bu tayt size de sıcacık hissettirecek. "Bana yakışır mı acaba?" diye düşünmenize gerek yok; çünkü tayt bacaklarınızı saran ve toparlayan bir yapıya sahip. Bu parçayı soğuk kış günlerinde hem sıcak kalmak hem şık görünmek için tercih edebilirsiniz. Rahatlığınıza önem veriyor ve aynı anda da modadan uzaklaşmak istemiyorsanız tercihinizi bu üründen yana kullanın. Taytı saten bir bluzla kombinleyerek gece stili yaratabilir ya da daha günlük bir görünüm için tişörtlerinizle kullanabilirsiniz.

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3. Satenle göz alıcı bir stil yaratın

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Başlı başına bir stil yaratma aracı olan saten gömlekler zarif ve iddialı bir görünüm için en iyi seçimler arasında yer alıyor. Saten şıklığı farklı pantolon ve etek kombinleri yaratmak için oldukça uygun. Gömleğin altında kullanacağınız bir mini etek sizi oldukça seksi gösterecek. Jean pantolonlarla ise daha casual bir görünüm yaratmak mümkün. Gittiğiniz özel davetlerde boy gösterirken, satenin parlaklığıyla ortama ışık saçacaksınız. Ofiste de oversize kesimin rahatlığı ve satenin asil duruşuyla fark yaratacaksınız. Zahmetsiz, şık bir stil arayışında olanlar için bu parça adeta biçilmiş kaftan.

4. Kazak elbiselerle stilinizi tazeleyin

Kendall Jenner'dan Selena Gomez'e kadar pek çok ünlü moda ikonunun da giymekten vazgeçemediği örme elbiseler, her sene karşımıza çıkmaya devam edecek gibi. Hep trend olmasının yanı sıra bu elbiseler son derece rahat ve şık. Bu nedenle üstünüze tam oturan, her ortama da uyum sağlayacak en az bir kazak elbiseyi mutlaka dolabınızda bulundurmalısınız. Günlük kombinlerinizde opak çorap ve botlarla kullanacağınız bu elbiseler sizi hem şık tutacak hem üşümenize engel olacak. Resmi bir stil yaratmak içinse seçeceğiniz gösterişli aksesuarlar ve topuklu ayakkabılar vazgeçilmeziniz en iyi seçim.

5. Saten şıklığını eteklerinize de taşıyın

Siyah etekler, her kadının elinin altında bulunması gereken parçalardan biri. Siz de ne giyeceğinizi düşünüp duruyor ama bir türlü bulamıyorsanız bu durumlarda siyah saten bir etek kurtarıcınız olabilir. Çünkü bu parça gömleklerin, tişörtlerin ve bluzların altına çok yakışıyor ve bütün renklerle de kullanılabiliyor. Rahatlığı da cabası! Bu eteği siyah külotlu çorapla kışın hiç üşüme korkunuz olmadan giyebilirsiniz. Muhteşem dokusuyla ve kaliteli kumaşıyla bu harika etek, çizmeleriniz ve paltolarınızla bir arada oldukça şık görünecek.

6. Seksi ve dantel detaylı bir bluzla öz güveniniz yerine gelsin!

Feminenliğin sınırlarını zorlayan cropların modası geçmiyor. Artık çoğu ünlü, ödül törenlerinde bile simler ve pullarla bezeli abartılı kıyafetler yerine bu tarz basit ama iddialı parçaları kullanıyor. Günlük giyimde ya da özel günlerde neredeyse herkesin üzerinde olan crop bluzlar şık olmak isteyip aynı oranda da abartıdan kaçınanların bir numaralı parçası. Siz de iddialı ama aynı zamanda son derece zarif bu parçayla girdiğiniz her özel ortamda dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Bel kısmı tamamen dantelden yapılma, V yaka ve uzun kollu bir crop bluzla deri ceketleri kombinleyerek sokak tarzınızı tamamlayabilirsiniz. Takacağınız metal takılar ve şık botlarınız da bu kombinin tamamlayıcıları olacak.

7. Etekler triko modasından eksik mi kalacak?

Madem triko modası var örgü eteklere dolapta yer açmanın tam zamanı. Kot, deri, süet gibi neredeyde her türlü kumaştan üretilen kalem eteklerin triko versiyonlarına bayılacaksınız. Bu parçalar size stiliniz için yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor. Triko etekleri gömleklerle kombinleyerek ofis stili yaratabilirsiniz. Dilerseniz oversiz bir kot ceket ve birkaç takıyla hipster tarzına selam gönderebilirsiniz. Ayrıca özel gün kombinlerinize romantik bir hava katmak istiyorsanız bu alternatifi sakın es geçmeyin. Ayrıca bu etek, yumuşacık yapısı ve iki yanında bulunan hafif yırtmaçlarıyla oldukça rahat.

8. Zincirle derinin uyumuna güvenin

Soğuk mevsimlerin vazgeçilmezi botlar için hayatımızın bir parçası demek hiç de yanlış olmaz. Yediden yetmişe her insanın mutlaka bir tane yok mudur? Rahat olması ve türü fark etmeksizin her kıyafetin altında kullanılabilmesi bu parçayı favori haline getiriyor. Melis Sezen'in tarzından da esintiler taşıyan kalın tabanlı Buffalo bot, rahatlığı ve soğuktan koruyan yapısıyla uzun yürüyüşlerinizde işinizi kolaylaştıracak. Botun zincir detaylı tasarımı hem çok şık hem oldukça iddialı. Deri ve zincir uyumu sokaklarda boy göstermeye uzun süre devam edecek anlaşılan.

9. Triko şıklığı pantolonlarda

Dar ve rahatsız pantolonlar giymekten hoşlanmıyor olabilirsiniz; ama merak etmeyin tek seçeneğiniz skinny jeanler ve kumaş pantolonlar değil. Bol giyinmeyi sevenleri mutlu edecek bir örgü pantolon günlük kombinlerinizin vazgeçilmezlerinden olmaya aday. Örgü desenli bu pantolonla şıklığı ve rahatlığı bir arada bulabilirsiniz. Moda demek rahatlıktan ödün vermek anlamına gelmiyor. Yüksel bel ve İspanyol paça triko pantolon sayesinde şıklığın ve trendin en konforlu halini keşfedebilirsiniz. Geniş bir renk skalasına sahip olan bu ürünler farklı kombinler yapmak için de oldukça uygun. Örneğin; siyah ve tonlarından sıkılanlar, kahverengi seçeneği ile mevsim fark etmeksizin stline hareketlilik katabilir. Ayrıca triko pantolonları kış aylarında botlarla bahar aylarında ise spor ayakkabılar ile kombinleyerek mevsimlik tarzınızı destekleyebilirsiniz.

10. Tek parça olsun, sizin olsun

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"Ben kombin yapmaktan anlamam. Üzerime geçireyim, çıkayım." diyorsanız son ürünümüz tam da size göre! Tek bir parçayla da harika görünmek oldukça kolay. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey, saten bir elbise. Siyahın zarifliğiyle satenin çekiciliği buluştuğunda ortaya çıkan, yıllar geçse de modası hiç geçmeyecek bu elbiseye gardırobunuzda yer açın. Takacağınız aksesuarlar ve kullanacağınız ayakkabılarla beraber istediğiniz bu elbiseyi tüm tarzlara kolaylıkla uydurabilirsiniz. Kış aylarında elbiseyi ince siyah çorap ve topuklu ayakkabılar ile kombinleyerek partilerin starı olabilirsiniz. dilerseniz elbiseyi deri ceket ve spor ayakkabılarla günlük bir parça olarak da kullanabilirsiniz.